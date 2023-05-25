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مكتب فخر الوطن يشيد بمبادرات تقدير الجهود الإنسانية داخل الدولة

مكتب فخر الوطن يشيد بمبادرات تقدير الجهود الإنسانية داخل الدولة
26 مايو 2023 01:00

أبوظبي (وام)

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أشاد مكتب فخر الوطن بالمبادرة الرائدة التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بإيفاد 100 من أبطال خط الدفاع الأول العاملين خلال أوقات الأزمات والكوارث، لأداء فريضة الحج، مُثمناً المبادرات التي تصب في تقدير الجهود الإنسانية والمجتمعية والتطوعية داخل الدولة.
وتقدم معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن بالشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على توجيهاته السامية بمنح العاملين في الخطوط الأولى هذه المكرمة، والتي تُبرز المُبادرات المُتميّزة والمتواصلة الموجّهة إلى العاملين في الخطوط الأمامية، والرامية إلى الاعتراف بجهودهم وتضحياتهم والاعتزاز والفخر بهم.
وقال معاليه: «نثمن إطلاق المبادرات التي من شأنها أن تقدر وتدعم أبطالنا الذين بذلوا جهوداً استثنائية»، مؤكداً أن مكتب فخر الوطن يواصل دعمه للعاملين في خط الدفاع الأول تماشياً مع رسالته المتمثلة في تنسيق جهود الدعم اللازم لخط الدفاع الأول للحفاظ على صموده في جميع الأوقات وكافة الظروف المستقبلية».

الإمارات
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر الإماراتي
سلطان بن طحنون
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