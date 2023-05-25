افتتاح مركز درويش بن كرم لتحفيظ القرآن الكريم في أبوظبي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

افتتحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف «مركز درويش بن كرم لتحفيظ القرآن الكريم»، الذي يستوعب نحو 200 طالب وطالبة من أبناء المدرسة كمرحلة أولى، ويقع داخل المدرسة الإسلامية الإنجليزية في أبوظبي، المدرسة التي يرعاها أبناء المغفور له درويش بن كرم القبيسي.

وشهد الافتتاح معالي الدكتورة أمل القبيسي، وخديجة بنت درويش بن كرم رئيس المركز، وممثلون من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.وتم تجهيز قاعات المركز على أحدث مستوى، يضم ثلاث حلقات تحفيظ للذكور وثلاث حلقات للإناث.

وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي: «يمثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، القدوة الحسنة لشعب الإمارات التي ورثها عن والده المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، ويعتبر المغفور له درويش بن كرم، وإخوانه من الذين أسهموا في تعزيز القيم التي تربينا عليها، والمركز استمرار لقيمة العطاء في حياة الإنسان وبعد مماته. وتوجهت معالي القبيسي بالشكر للهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف لدورها الكبير في نشر مراكز تحفيظ القرآن الكريم على مستوى الدولة.

وقالت خديجة بنت درويش: إن المركز مقام على ثلاثة طوابق يضم الطابق الأرضي مكتب الاستقبال وغرفة مخصصة للمحفظين الذكور وأخرى للمحفظات الإناث، والطابق الأول والثاني للطلاب والطالبات.. وكل دور مجهز بجميع المرافق المطلوبة وفق أحدث مستوى، ويضم 6 حلقات 3 بنين، و3 بنات، تستوعب كل حلقة 16 طالبا، ويتم عقد حلقات التحفيظ يومي السبت والأحد من كل أسبوع نظرا للدراسة، وفي الصيف هناك خطة للزيادة إن تطلب الأمر.