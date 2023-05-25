فتح باب التسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات

أبوظبي (وام)

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أصحاب وسائل نقل البضائع وملاك الشاحنات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً خلال الفترة المعتمدة للتسجيل والتي تنتهي في 30 أكتوبر 2023 وسيكون البدء بتطبيق الغرامات اعتباراً من 31 أكتوبر 2023.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات يعد من أحدث المشاريع الجمركية التي تهدف إلى دعم المنظومة الأمنية الجمركية في الدولة وتيسير حركة التجارة ورفع مستوى أمن وسلامة الطرق من خلال مراقبة حركة الشاحنات والشحنات في الدولة من منفذ الدخول الأول وحتى وصولها إلى مقصدها النهائي في الدولة من خلال أجهزة التتبع الإلكترونية التي يتم تركيبها على الشحنات والشاحنات في منافذ الدولة، بما يسمح بمراقبة حركتها على مدار الساعة. ويأتي تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في إطار خطة الهيئة لتعزيز منظومة الرقابة الجمركية على حركة الشاحنات والشحنات وضمان وصولها بأمان في الوقت المحدد، ورصد المخالفات والتجاوزات التي يمكن حدوثها والتي تشمل: شاحنات النقل بالعبور (ترانزيت) وشاحنات نقل المواد الخطرة وشاحنات نقل المواد المقيدة وشاحنات نقل البضائع ذات الرسوم الجمركية المرتفعة.

وأضاف الخييلي أن الهيئة حرصت على التيسير على ملاك وسائل نقل البضائع المسجلة في الدولة من خلال منحهم مدة لتوفيق أوضاعهم والتسجيل على أن تنتهي المدة بتاريخ 30 أكتوبر 2023، حيث سيتم تطبيق الغرامات المالية الإدارية على المتخلفين عن التسجيل خلال الفترة المقررة وفقًا للوائح والقرارات المعتمدة في هذا الشأن، وذلك بمقدار ألف درهم عن الشهر الأول، ومائة درهم عن كل شهر يليه بحد أقصى 5 آلاف درهم.