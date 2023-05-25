«الصحة» تعزز الوعي المجتمعي بتبني عادات غذائية صحية

دبي (وام)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حملة مجتمعية للتوعية بأضرار الملح وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية من خلال تناول الطعام الصحي والتقليل من استهلاك الملح الذي يؤدي الافراط في تناوله إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

وتضمنت الحملة، التي نظمتها الوزارة خلال شهر مايو الجاري بمناسبة «الأسبوع العالمي للتوعية بأضرار الملح»، عدداً من الفعاليات المجتمعية عقدتها الوزارة في مراكز التسوق بالتعاون مع مكاتبها التمثيلية بمختلف إمارات الدولة حيث تخلل الفعاليات عدة أنشطة منها التثقيف الصحي بأضرار الملح وطرق تقليل استهلاكه وبدائله الصحية وتعلم كيفية قراءة البطاقة الغذائية وتحديد نسبة الصوديوم في المنتج وطرق تقليل الملح أثناء الطبخ بالإضافة إلى توزيع كتيبات حول الوصفات الغذائية الصحية وتنظيم ورش توعوية افتراضية للعديد من موظفي الجهات الحكومية.

واستهدفت الحملة زيادة الوعي بالآثار الضارة على الصحة جراء الافراط في تناول الملح وتعزيز سلوكيات الأفراد للتقليل من استهلاك الملح والاتجاه إلى بدائل صحية أخرى وتزويدهم بمهارات قراءة الملصق الغذائي للمنتج عند التسوّق وكيفية التعرّف على كميات الملح التي تحتوي عليها المنتجات الجاهزة أو المعلبة والتي يتم استهلاكها بشكل يومي.

وأكدت نوف خميس مديرة إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة لتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على صحة جيدة والوقاية من الأمراض الناتجة عن الإكثار من تناول الملح وخصوصاً أن الافراط في تناوله يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى والعديد من الأمراض الأخرى.