دورات تدريبية لتطوير مهارات العاملين الصحيين بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، تمكين الكوادر الصحية والاستثمار في رأس المال البشري في القطاع من خلال تقديم سلسلة من الدورات والورش التدريبية ضمن برنامج تطوير مهارات العاملين الصحيين في أبوظبي، وذلك ضمن ثلاث أولويات استراتيجية حددتها الدائرة وتشمل الرعاية الصحية الأولية، وطب الجينوم، والصحة النفسية. يأتي ذلك ضمن جهود الدائرة الرامية إلى توفير أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.وسيشهد البرنامج مشاركة أكثر من 500 طبيب من جميع منشآت الرعاية الصحية في الإمارة، حيث يقدم المحاضرات والدورات التدريبية نخبة من المختصين في المجالات.وتستهدف الدورات التدريبية أطباء الأسرة والممارسين العامين المرخصين في الإمارة العاملين في المنشآت الصحية الخاصة والعامة. وتغطي البرامج التدريبية 12 موضوعاً تتوزع بين الأولويات الاستراتيجية الثلاث.

وقال الدكتور راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «تواصل دائرة الصحة - أبوظبي التزامها بتعزيز إمكانات الكفاءات الصحية في الإمارة، حيث حرصت على توفير فرص تدريبية تواكب الأولويات الاستراتيجية الراهنة لدى الدائرة بما يساهم في تقديم خدمات رعاية صحية تتميز بأعلى مستويات الجودة والكفاءة وتوفيرها لكافة أفراد المجتمع في الإمارة والقادمين إليها من الخارج لأغراض العلاج، وبالتالي رفد الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي في مقدمة وجهات الرعاية الصحية الرائدة على مستوى العالم».

يغطي البرنامج التدريبي للرعاية الصحية الأولية أربعة موضوعات رئيسة تشمل إدارة الأمراض المزمنة كالسكري، أمراض القلب، الأورام، وأمراض الجهاز التنفسي. ويشمل برنامج الصحة النفسية التدريبي ستة موضوعات رئيسية تضم اضطرابات المزاج والذهان، اضطرابات القلق، الطب النفسي للشيخوخة، اضطراب معاقرة الأدوية، الاكتئاب، والطب النفسي للمراهقين والأطفال.

ويركز البرنامجان على سبل فحص وتشخيص الأمراض، تقييم وإدارة الحالات البسيطة والمستقرة، تحديد الحاجة لإحالة المريض إلى أطباء التخصصات الفرعية، وسبل مراقبة المضاعفات والتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة. ويتعين على المشاركين في التدريب إتمام متطلباته في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

أما في طب الجينوم، يضم البرنامج فئتين: الأولى قصيرة الأمد وتمتد لمدة خمسة أسابيع وتركز على فحص ما قبل الزواج وعلم الوراثة الدوائي. أما الفئة الثانية، فتشمل طب الجينوم: برنامج الزمالة للمنح الدراسية - شهادة البورد، وطب الجيني: برنامج الزمالة المحلية - شهادة البورد، والإرشاد الوراثي: يمتد لعاملين للحصول على درجة الماجستير.