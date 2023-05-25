«أبوظبي للدفاع المدني» توعي بإجراءات السلامة في «حصنتك»

العين (الاتحاد)

نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع مجالس ‎أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية حول التوعية وإجراءات السلامة في المنازل والتعريف ببرنامج «حصنتك الذكي»، قدمها الرائد عارف أحمد الجابري، في مجلس سالم محمد بن لوتيه العامري في العين بحضور جمع من الأهالي.

واستعرض المحاضر الرائد الجابري أنواع الأخطار الموجودة في المنازل وسبل الوقاية والحد منها، خاصة إجراءات عدم تحميل الأجهزة الكهربائية فوق طاقتها، والتقيد بإطفاء سخانات المياه ليلاً، والتأكد من غلق مفاتيح الأفران وأسطوانات الغاز ومراوح التهوية وكيفية التعامل مع أسطوانات الغاز. وشرح أهمية تطبيق نظام «حصنتك» المرتبط مباشرة بالدفاع المدني، والذي يطلق إنذارات الإخلاء مع إرسال تنبيه إلى مركز القيادة للتحقق منه. وأوضح أن نظام «حصنتك» هو منصة تفاعلية ذكية تساهم في تعزيز أمن وسلامة الأفراد والممتلكات عبر تسهيل التحكم بالمنظومة، وبالتالي معرفة الموقع وبيانات الاتصال بالسكان لاتخاذ الإجراء بشكل فوري.

وتخلل المحاضرة تقديم شرح عن سيارة الإنقاذ والإطفاء التي تستخدم في الطرق الخارجية الرئيسية، وتحتوي على معدات إنقاذ المحاصرين في حوادث الطرق.