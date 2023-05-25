الجمعة 26 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تعاون بين «الداخلية» و«الاتحاد للقطارات»

خليفة الخييلي وشادي ملك خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
26 مايو 2023 01:00

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
صور.. معالم الدولة تضيء بألوان علم الوحدة الأفريقية
إعلان تفاصيل مهمة «المستكشف راشد 2» خلال ثلاثة أشهر

وقعت وزارة الداخلية وشركة الاتحاد للقطارات - المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة - مذكرة تفاهم بشأن التعاون والتنسيق الاستراتيجي بينهما.
وقّع المذكرة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وشادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، بحضور مديري العموم، وعدد من المسؤولين من الجانبين. ويأتي التوصل إلى مذكرة التفاهم، استمراراً للعلاقات المتميزة التي تربط بين وزارة الداخلية وشركة الاتحاد للقطارات، ومساعيهما المشتركة نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل مؤشرات الأداء، وصولاً إلى ترجمة أهدافهما الاستراتيجية على أرض الواقع، وستسهم مذكرة التفاهم في التأسيس لعلاقة شراكة وتعاون دائم ومتطور تعود بالمنفعة المتبادلة عليهما.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، حرص وزارة الداخلية على مد أطر التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق أفضل مستويات الشراكة الاستراتيجية التي تصب في صالح دفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارات، وقال: «إن (الاتحاد للقطارات) المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، يعد رافداً حيوياً للدولة وأحد أهم المحطات المهمة في المسيرة التنموية التي تتطلب منا الدعم الكامل وتقديم أفضل الخدمات الأمنية التي تعزز من جودة الحياة الأمنية للمجتمع».
وسيعمل الطرفان من خلال هذه المذكرة على تحقيق عدد من الأهداف، ومن أهمها رفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية، وتعزيز الأمن والأمان، إضافة إلى تعزيز السلامة والحماية. 
وقال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: «كانت وزارة الداخلية من أكبر الداعمين لنا منذ انطلاق عمليات البناء والتأسيس وحتى تدشين شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية وإطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع، فيما تعكس مذكرة التفاهم الجديدة حرصنا المشترك على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بمستوى أداء الشبكة إلى أعلى مستويات الراحة والأمان، لاسيما وأن وزارة الداخلية تمتلك خبرات متراكمة اكتسبتها على مدى عقود طويلة في إرساء دعائم الأمن في الدولة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات ونشر السعادة والطمأنينة بين شرائح المجتمع كافة».

وزارة الداخلية
الإمارات
الاتحاد للقطارات
شركة الاتحاد للقطارات
خليفة الخييلي
آخر الأخبار
أطفال المخيمات.. «أحلام مقيدة»
عربي ودولي
أطفال المخيمات.. «أحلام مقيدة»
اليوم 01:04
البيت الأبيض
عربي ودولي
الانتخابات الأميركية.. منافسون بارزون أمام ترامب وبايدن
اليوم 01:04
عراقيون يتجولون في قوارب صغيرة في نهر دجلة (أ ف ب)
عربي ودولي
العراق.. دعوات لتشكيل «خلية أزمة» لمواجهة الجفاف
اليوم 01:04
جنود صوماليون قرب مبنى تعرض لهجوم إرهابي في مقديشو (أ ف ب)
عربي ودولي
الصومال يعلن الحرب على «السلاح غير الشرعي»
اليوم 01:04
ليبيا.. ضربات جوية تستهدف مهربي المخدرات وتجار البشر
عربي ودولي
ليبيا.. ضربات جوية تستهدف مهربي المخدرات وتجار البشر
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©