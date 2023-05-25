تعاون بين «الداخلية» و«الاتحاد للقطارات»

أبوظبي (وام)

وقعت وزارة الداخلية وشركة الاتحاد للقطارات - المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة - مذكرة تفاهم بشأن التعاون والتنسيق الاستراتيجي بينهما.

وقّع المذكرة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وشادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، بحضور مديري العموم، وعدد من المسؤولين من الجانبين. ويأتي التوصل إلى مذكرة التفاهم، استمراراً للعلاقات المتميزة التي تربط بين وزارة الداخلية وشركة الاتحاد للقطارات، ومساعيهما المشتركة نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل مؤشرات الأداء، وصولاً إلى ترجمة أهدافهما الاستراتيجية على أرض الواقع، وستسهم مذكرة التفاهم في التأسيس لعلاقة شراكة وتعاون دائم ومتطور تعود بالمنفعة المتبادلة عليهما.

وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، حرص وزارة الداخلية على مد أطر التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق أفضل مستويات الشراكة الاستراتيجية التي تصب في صالح دفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارات، وقال: «إن (الاتحاد للقطارات) المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، يعد رافداً حيوياً للدولة وأحد أهم المحطات المهمة في المسيرة التنموية التي تتطلب منا الدعم الكامل وتقديم أفضل الخدمات الأمنية التي تعزز من جودة الحياة الأمنية للمجتمع».

وسيعمل الطرفان من خلال هذه المذكرة على تحقيق عدد من الأهداف، ومن أهمها رفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية، وتعزيز الأمن والأمان، إضافة إلى تعزيز السلامة والحماية.

وقال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: «كانت وزارة الداخلية من أكبر الداعمين لنا منذ انطلاق عمليات البناء والتأسيس وحتى تدشين شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية وإطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع، فيما تعكس مذكرة التفاهم الجديدة حرصنا المشترك على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بمستوى أداء الشبكة إلى أعلى مستويات الراحة والأمان، لاسيما وأن وزارة الداخلية تمتلك خبرات متراكمة اكتسبتها على مدى عقود طويلة في إرساء دعائم الأمن في الدولة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات ونشر السعادة والطمأنينة بين شرائح المجتمع كافة».