الجمعة 26 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة دبي: القبض على الإسرائيليين الثمانية المُتسببين في وفاة رجل من موطنهم في أقل من 24 ساعة

شرطة دبي: القبض على الإسرائيليين الثمانية المُتسببين في وفاة رجل من موطنهم في أقل من 24 ساعة
25 مايو 2023 15:42

في أقل من 24 ساعة فقط، تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على 8 أشخاص من الجنسية الإسرائيلية المتورطين في جريمة الاعتداء والتسبب في وفاة مواطن من الجنسية ذاتها، يُدعى غسان شمسية، البالغ من العمر 33 عاماً، وذلك على خلفية صراعات وثأر بين عائلتي الطرفين.
وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، أنها تمكنت في البداية من إلقاء القبض على إثنين من المُتسببين الرئيسيين في الحادثة في غضون 3 ساعات، ثم تمكنت في أقل من 24 ساعة من إلقاء القبض على جميع من تورط في الحادثة.
وبينت القيادة العامة لشرطة دبي أن تفاصيل الحادثة تعود إلى أن أفراد العائلة المتسببين في جريمة الاعتداء، حضروا إلى الدولة قادمين من إحدى الدول الأوروبية بغرض السياحة والتسوق، وأثناء تجولهم في إحدى مناطق الإمارة، تصادف لقاؤهم مع المجني عليه في مقهى، ما أدى إلى اندلاع اعتداء مُتبادل وشجار بين الطرفين، انتهى إلى حدوث الوفاة بعد طعن المجني عليه باستخدام أداة حادة.
كما بينت شرطة دبي أن منفذي الجريمة لاذوا بالفرار من مكان الحادثة، فيما تلقى مركز القيادة والسيطرة بلاغاً عنها، فتحركت فرق البحث والتحري في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فوراً، واستطاعت من خلال استخدام أحدث التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية، من سرعة تحديد هوية مُرتكبي الجريمة والتعرف إلى جنسيتهم وهويتهم.
وتابعت شرطة دبي أن فرق البحث والتحري وفرق المداهمة، تمكنت من تحديد مكان سكن المتورطين في الجريمة، واستطاعت قبل تمكنهم من اتخاذ أي خطوة من مداهمتهم، وإلقاء القبض عليهم في زمن قياسي مقداره أقل من 24 ساعة بعد وقوع الحادثة، وأحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وتوضح القيادة العامة لشرطة دبي أن عائلتي المتورطين في الجريمة والمجني عليه، وقعت بينهم خلافات عائلية في موطنهم في السادس من الشهر الجاري، أدت إلى مقتل شاب يبلغ من العمر 24 عاماً، وأن ما حدث في دبي هو امتداد لتصفية حسابات وثار عائلي بين الطرفين.
وفي هذا السياق، صرح معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن إمارة دبي مدينة الأمن والأمان وبفضل تمكين القيادة الرشيدة للأجهزة الأمنية استطاعت الوصول إلى مرحلة التعامل مع أية قضية بحرفية مهما كانت تعقيداتها، مشدداً في الوقت ذاته على أن الأجهزة الشرطية حريصة دائماً على تعزيز الأمن والأمان، وسرعة الكشف عن القضايا والقبض على مرتكبيها.

أخبار ذات صلة
صور.. معالم الدولة تضيء بألوان علم الوحدة الأفريقية
إعلان تفاصيل مهمة «المستكشف راشد 2» خلال ثلاثة أشهر
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة دبي
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
أطفال المخيمات.. «أحلام مقيدة»
عربي ودولي
أطفال المخيمات.. «أحلام مقيدة»
اليوم 01:04
البيت الأبيض
عربي ودولي
الانتخابات الأميركية.. منافسون بارزون أمام ترامب وبايدن
اليوم 01:04
عراقيون يتجولون في قوارب صغيرة في نهر دجلة (أ ف ب)
عربي ودولي
العراق.. دعوات لتشكيل «خلية أزمة» لمواجهة الجفاف
اليوم 01:04
جنود صوماليون قرب مبنى تعرض لهجوم إرهابي في مقديشو (أ ف ب)
عربي ودولي
الصومال يعلن الحرب على «السلاح غير الشرعي»
اليوم 01:04
ليبيا.. ضربات جوية تستهدف مهربي المخدرات وتجار البشر
عربي ودولي
ليبيا.. ضربات جوية تستهدف مهربي المخدرات وتجار البشر
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©