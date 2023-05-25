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"الوزاري للتنمية" برئاسة منصور بن زايد يناقش عدداً من السياسات والمبادرات لدعم المنظومة الحكومية

"الوزاري للتنمية" برئاسة منصور بن زايد يناقش عدداً من السياسات والمبادرات لدعم المنظومة الحكومية
25 مايو 2023 14:17

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم وتطوير منظومة العمل الحكومي.

تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من الاستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بالقطاع الرياضي بالدولة، وتعزيز الاستدامة البيئية وتنظيم قطاع الطاقة، إضافة إلى استعراض عدد من البرامج الوطنية الهادفة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما ناقش المجلس خلال اجتماعه إصدار عدد من التشريعات المتعلقة بتنظيم مهن المحاماة والاستشارات القانونية، والخبرة والترجمة، والكاتب العدل، إضافة إلى تطوير عدد من القوانين المتعلقة بالقطاع الصحي والاقتصادي.

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واستعرض المجلس الوزاري للتنمية توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن كل من "سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء"، كما استعرض عدداً من التقارير الحكومية المتعلقة بمستجدات انضمام الدولة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وإنجازات كلٍ من لجنة الأنشطة المالية، ومجلس تطوير الصناعة، ومجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

  

 

المصدر: وام
الوزاري للتنمية
منصور بن زايد
قصر الوطن
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