محمد بن راشد يعتمد ضمن خطة دبي الحضرية تطوير ومضاعفة أطوال الشواطئ العامة بحلول 2040

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن خطة دبي الحضرية تطوير ومضاعفة أطوال الشواطئ العامة بنسبة 400% بحلول 2040.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «اعتمدنا ضمن خطة دبي الحضرية تطوير ومضاعفة أطوال الشواطئ العامة بنسبة 400% بحلول 2040 . . وزيادة مساحتها من 21 كم حالياً إلى 105 كم... ورفع نسبة الخدمات 300% على الشواطئ العامة بحلول 2025».

وأضاف سموه: «أطلقنا أول خطة حضرية في دبي في عام 1960م . . التطوير في دبي مستمر ولا نزال في البداية . . وسنواصل تقديم أفضل مستوى حياة للأفراد والعائلات في الخدمات والمشاريع عالمياً . . المشاريع الحضرية الجديدة ستضيف للإبهار المتجدد في الإمارة .. وستدعم أجندتنا الاقتصادية والسياحية للعقد القادم . . وستبقى دبي تنافس نفسها لتكون المكان الأمثل للزوار والمقيمين».

واختتم سموه: «هدفنا تعزيز المكانة الريادية التي حققتها دبي كواحدة من أجمل مدن العالم وأكثرها تطوراً . . وسنظل نحافظ على تفرد دبي واسم دبي المرتبط بالنجاح واللامستحيل».

































