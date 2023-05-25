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محمد بن راشد يعتمد ضمن خطة دبي الحضرية تطوير ومضاعفة أطوال الشواطئ العامة بحلول 2040

محمد بن راشد يعتمد تطوير ومضاعفة أطوال الشواطئ العامة بحلول 2040
25 مايو 2023 14:20

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن خطة دبي الحضرية تطوير ومضاعفة أطوال الشواطئ العامة بنسبة 400% بحلول 2040.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «اعتمدنا ضمن خطة دبي الحضرية تطوير ومضاعفة أطوال الشواطئ العامة بنسبة 400% بحلول 2040 . . وزيادة مساحتها من 21 كم حالياً إلى 105 كم... ورفع نسبة الخدمات 300% على الشواطئ العامة بحلول 2025».

وأضاف سموه: «أطلقنا أول خطة حضرية في دبي في عام 1960م . . التطوير في دبي مستمر ولا نزال في البداية . . وسنواصل تقديم أفضل مستوى حياة للأفراد والعائلات في الخدمات والمشاريع عالمياً . . المشاريع الحضرية الجديدة ستضيف للإبهار المتجدد في الإمارة .. وستدعم أجندتنا الاقتصادية والسياحية للعقد القادم . . وستبقى دبي تنافس نفسها لتكون المكان الأمثل للزوار والمقيمين».

 

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واختتم سموه: «هدفنا تعزيز المكانة الريادية التي حققتها دبي كواحدة من أجمل مدن العالم وأكثرها تطوراً . . وسنظل نحافظ على تفرد دبي واسم دبي المرتبط بالنجاح واللامستحيل».


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
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