بلدية أبوظبي تطور 20 حديقة لتتوافق مع معايير جائزة الاتحاد العالمي للمعاقين

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي مشروعاً متكاملاً لتطوير 20 حديقة في أبوظبي وضواحيها لتتوافق مع المعايير الخاصة بجائزة الاتحاد العالمي للمعاقين، وتحقق متطلبات واحتياجات أصحاب الهمم لدى ارتيادهم لها سواء من حيث الخدمات أو المرافق العامة، والتجهيزات التي تسهل لهم الاستمتاع بتلك المرافق وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ونفذت البلدية هذا المشروع في إطار مبادرة "زينوا حدائقنا لأصحاب الهمم"، وتعبيراً عن التزامها بتقديم أفضل الخدمات والمرافق لجميع فئات وشرائح المجتمع، مع إيلاء أصحاب الهمم العناية والرعاية والدعم الذي يحقق تطلعاتهم ويساهم في دمجهم مجتمعيا، وترسيخ الوعي والتفاهم والتسامح والاحترام والتواصل بين جميع أفراد المجتمع، وبالتالي تحسين جودة حياة جميع شرائحه.

وذكرت"البلدية" أن الحدائق المرشحة للحصول على جائزة الاتحاد العالمي للمعاقين لتوافقها مع متطلبات أصحاب الهمم، تتضمن في جزيرة أبوظبي حدائق المطار القديم، والبريد القديم، والسجي، والبوم، والعائلة، والبحيرة،. ومنتزهات الخليج العربي رقم 1 و2 و4 و5.

أما الحدائق المرشحة للجائزة في البر الرئيسي فتتضمن حدائق الشهامة، والباهية، والمراسي، والجداف، والرحبة، و الختم، والجوري، وساحة خليفة، وربدان، ومنتزه بوابات ياس الجنوبي.

وأشارت البلدية إلى أنها تعمل وفقاً لخطة مدروسة على إدراج جميع حدائق أبوظبي ضمن برنامج التطوير لتتواءم مع احتياجات أصحاب الهمم، ولتكون متطابقة مع معايير جائزة الاتحاد العالمي للمعاقين، وبما يحقق السعادة والرفاهية لهذه الفئة الاجتماعية.

جدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي حققت إنجازا غير مسبوق هذا العام حيث استلمت مؤخراً شهادة الاتحاد العالمي للمعاقين تقديراً واعترافاً بإمكانيات ومواصفات عدد من المرافق الخدمية والترفيهية المتوافقة مع متطلبات فئة أصحاب الهمم وهي شاطئ الكورنيش، وشاطئ ع البحر، وذلك نظراً لاحتواء هذين المرفقين على كافة مستلزمات إسعاد أصحاب الهمم ومساعدتهم في أداء أنشطتهم الرياضية والترفيهية والاستجمامية.

وأكدت البلدية أنها تضع على قمة استراتيجياتها مبدأ مواءمة مشاريع البنية التحتية المختلفة، ومشاريع الحدائق والمناطق الترفيهية مع متطلبات واحتياجات أصحاب الهمم، وتوفر ضمن هذا الإطار عشرات الملاعب المتعددة الأغراض، وبمواصفات عالمية وخاصة تتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم، والعديد من المعدات الرياضية المنتشرة في مناطق الألعاب والتي تخدم أصحاب الهمم في المناطق والمدن، وغيرها من الأجهزة والمعدات الرياضية والترفيهية لإسعاد أبناء هذه الفئة.



