محمد بن راشد: نشارك أشقاءنا في القارة الأفريقية الاحتفال بوحدتهم وتاريخهم العريق وثقافتهم الثرية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرص الإمارات على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية من أجل مستقبل مشرق للجميع، وذلك بمناسبة يوم أفريقيا.

وكتب سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "بمناسبة يوم أفريقيا، نشارك أشقاءنا في القارة الأفريقية الاحتفال بوحدتهم وتاريخهم العريق وثقافتهم الثرية، ونؤكد على حرصنا على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية من أجل مستقبل مشرق للجميع. أطيب التمنيات لجميع المحتفلين بهذه المناسبة في أفريقيا وكافة أنحاء العالم".



