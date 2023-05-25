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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الأرجنتين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الأرجنتين بذكرى اليوم الوطني لبلاده
25 مايو 2023 10:21

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة البيرتو فرنانديز، رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس البيرتو فرنانديز.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أغوستين أوسكار روسي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية الأرجنتين.

 

 

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
الأرجنتين
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