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رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
25 مايو 2023 09:35

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية.

 

 

المصدر: وام
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