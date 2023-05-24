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النيادي من الفضاء: عُمان منا ونحن منهم

النيادي من الفضاء: عُمان منا ونحن منهم
25 مايو 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)
نشر الرائد الإماراتي سلطان النيادي، الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، صورة التقطها لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وغرّد النيادي مع الصورة عبر حسابه على تويتر: «هذه الصورة من الفضاء هي أجمل تعبير عن الأخوّة بين الإمارات وعُمان .. الجغرافيا تجمعنا.. العادات تجمعنا.. والمحبة المتبادلة تجمعنا.. عُمان منا ونحن منهم».

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سلطان النيادي
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