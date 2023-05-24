سلطان بن أحمد يشهد حفل إعلان نتائج تعداد الشارقة 2022

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، حفل إعلان دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية النتائج الأولية لمشروع «تعداد الشارقة 2022»، حيث أظهرت نتائج التعداد الأولية أن عدد سكان الإمارة بلغ 1.8 مليون نسمة، ما يعكس الواقع الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي للإمارة. واستهل الحفل الذي أقيم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ليشاهد بعدها سموه والحضور عرضاً استعراضياً تفاعلياً، استعرض خلاله نتائج وأرقام «تعداد الشارقة 2022».

وألقى بعدها الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، كلمة قال فيها: «نحتفي بإنجاز (تعداد الشارقة 2022) الذي يتزامن مع مرور عشر سنوات على انطلاق أعمال الدائرة، خلال هذه الفترة أكدت الدائرة أن الإحصاء ليس مجرد عملية جمع بيانات أو توثيق أرقام بل انعكاس لواقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الإمارة». وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والأفراد الذين ساهموا في نجاح المشروع.

وأظهرت النتائج الأولية لـ «تعداد الشارقة 2022» أن إجمالي عدد سكان إمارة الشارقة بلغ نحو 1.8 مليون نسمة، منهم 208 آلاف مواطن إماراتي، و1.6 مليون من جنسيات أخرى. حضر الحفل بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي، الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول.