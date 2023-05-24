«بيت الخير»: 42 مليون درهم للأسر المواطنة الأقل دخلاً

دبي (وام)

بلغ مجموع ما أنفقته جمعية بيت الخير على الأسر المواطنة الأقل دخلاً من خلال خمسة أفرع موزعة على إمارات دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، بالإضافة إلى مدينة حتا، حتى نهاية أبريل الماضي من هذا العام 42 مليوناً و157 ألفاً و144 درهماً، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من هذا العطاء 12 ألفاً و644 أسرة. وتحظى الأسر المواطنة الأقل دخلاً والمسجلة في «بيت الخير» بالنصيب الأكبر من عطاء الجمعية واهتمامها، حيث تشرف على دعمها ورعايتها.

وأكد سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام «بيت الخير»، أن مشاريع الجمعية موجهة لدعم الأسر المواطنة محدودة الدخل في المقام الأول لتساعدها على إعالة أفرادها وتحقيق استقرارها المعيشي والمجتمعي، مشيراً إلى أن هذه المساعدات توزعت بين 15 مليوناً و520 ألف درهم قدمت كمساعدات نقدية بشكل شهري دعماً لهذه الأسر واحتياجاتها الأساسية، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي 4053 أسرة، بالإضافة إلى 3 ملايين و260 ألفاً و200 درهم، قدمت لدعم أسر الأيتام المسجلين في أفرع الجمعية الخمسة، وعددها 431 أسرة تلقت مساعدات نقدية بشكل شهري.

اهتمام ودعم

قال العوضي: إن الأسر المواطنة تلقت دعماً غذائياً بلغ ذروته في شهر رمضان بقيمة 6 ملايين و408 آلاف و200 درهم، تضمنت ما قدم للأسر من مير رمضاني وزكاة فطر، ليبلغ عدد الأسر المستفيدة من هذا الدعم 5547 أسرة، وإضافة إلى ما تلقته الأسر المواطنة من دعم نقدي وغذائي، تمت تلبية الاحتياجات الطارئة والملحة للعديد من الأسر والحالات المحتاجة، ليبلغ عدد إجمالي المساعدات الطارئة التي قدمتها أفرع دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا مبلغ 16 مليوناً و968 ألفاً و744 درهماً، استفادت منه 2613 أسرة وحالة.

لفت المزروعي إلى أن أفرع «بيت الخير» تحظى باهتمام ودعم مجلس الإدارة للوصول إلى الأسر الأكثر حاجة، وتقديم الدعم اللازم لها، ولديها نخبة من الباحثات الاجتماعيات المدربات وذوات الخبرة بواقع المجتمع الإماراتي لتقدير أوضاع الأسر المستحقة ومدى حاجتها للدعم الشهري أو الطارئ.