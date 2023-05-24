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«تنمية المجتمع أبوظبي» تعزي أسرة المتوفين في حريق معزز

«تنمية المجتمع أبوظبي» تعزي أسرة المتوفين في حريق معزز
25 مايو 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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 قدّم معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، يرافقه المهندس حمد علي الظاهري، وكيل الدائرة، واجب العزاء إلى محمد أحمد الحوسني، في وفاة عدد من أفراد أسرته، الذين انتقلوا إلى جوار ربهم إثر الحريق الذي شب في منزلهم في منطقة معزز. وأعرب معالي الدكتور مغير الخييلي وحمد الظاهري، عن خالص عزائهما ومواساتهما إلى أسرة وأقارب المتوفين، راجين من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وأقرباءهم الصبر والسلوان، كما تمنوا الشفاء العاجل للمصابين. كما تقدمت أسرة دائرة تنمية المجتمع بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

مغير الخييلي
دائرة تنمية المجتمع
أبوظبي
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