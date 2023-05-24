«الأعمال الخيرية» تحصل على المواصفة القياسية

عجمان (وام)

حصلت هيئة الأعمال الخيرية العالمية في عجمان، على شهادة المواصفة القياسية العالمية «ISO 45001:2018»، الخاصة بنظام السلامة والصحة المهنية، وذلك بعد اجتياز عملية التدقيق الخارجي على جميع الوحدات التنظيمية من قبل الشركة الألمانية المانحة للشهادة «DQS».

شهد تسليم الشهادة الأمين العام للهيئة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، بحضور فريق العمل، وسوشال جنيد، المدير الإقليمي لشركة «DQS» في دول منطقة الخليج.

وأكد الخاجة أن هذا الإنجاز يعد استمراراً لمسيرة الهيئة وريادتها في ملاءمة متطلبات المواصفات العالمية مع أنظمة العمل المؤسسية لرفع مستوى الأداء والارتقاء بالأنظمة المطبقة، موجهاً الشكر إلى فريق العمل، ومثمناً جهودهم التي ساعدت في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

وأضاف أن هذه الشهادات تؤكد التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية، وتوفير بيئة عمل مثالية للشركاء في مسيرة الخير وللمحسنين والمحسنات، كما تعزز سمعتها المؤسسية، موضحاً أن الهدف من هذا النظام هو توفير إطار لإدارة المخاطر والسلامة والصحة المهنية، وأن النتائج المرجوة منه تتمثل في توفير أماكن عمل آمنة وصحية للعاملين والمتعاملين.