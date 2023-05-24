ورشة تفاعلية لموظفي بلدية أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

ضمن اهتمامها بتطوير المهارات الابتكارية لموظفيها، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء- إدارة المعرفة والابتكار، ورشة تفاعلية في قاعة الابتكار بالمبنى الرئيسي للبلدية حول تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق «Chat GPT»، والتي استهدفت جميع فئات الموظفين في البلدية، خصوصاً المعنيين بتطوير الخدمات والسياسات والمهارات، وذلك بهدف رفع مهارات المشاركين في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من التقدم المتسارع للذكاء الاصطناعي بصورة عامة.

واستمتع المشاركون على مدار يوم كامل بتجربة مجموعة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشكل عملي، ومناقشة كيفية استخدامها في ابتكار أفكار جديدة لتصميم خدمات وسياسات متقدمة، حيث تم التعريف بأساسيات تطبيق «Chat GPT» وكيفية الاستفادة منه بالشكل الأمثل فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور وطبيعة عمل ومهام الموظفين، وذلك لتحقيق تطلعات المتعاملين والارتقاء بجودة الحياة لكافة أفراد المجتمع.

كما تضمنت الورشة جلسة عصف ذهني للمشاركين بشكل جماعي، تم خلالها طرح ومناقشة العديد من النقاط للخروج بأفكار ابتكارية خارج الصندوق حول كيفية الاستفادة من التقدم المذهل للذكاء الاصطناعي، ومواكبة المستجدات والتطور التكنولوجي الذي يسير بشكل متسارع، وكيفية استثماره في تطوير مهارات وقدرات الموظفين، من أجل تقديم خدمات عصرية متكاملة تواكب كافة التطورات والمستجدات، وتلبي متطلبات المتعاملين بشكل يدعم توفير واستثمار الوقت والجهد، وبما يدعم تحقيق المنافع المرجوة للجميع، واستدامة النتائج والمخرجات ذات التأثير الإيجابي على المتعاملين.