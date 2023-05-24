برعاية منصور بن زايد.. إعلان نتائج الفائزين بجائزة خليفة التربوية والتكريم 6 يونيو المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أسماء الفائزين في دورتها السادسة عشرة 2023، وعددهم 41 فائزاً وفائزة من داخل الدولة وعلى مستوى الوطن العربي والعالم. وأعلنت الأمانة العامة أن جائزة الشخصية التربوية للدورة الحالية حصل عليها عبدالله بن أحمد الغرير، مؤسس مؤسسة الغرير، وذلك تقديراً لدوره وإسهاماته في النهوض بالعملية التعليمية ودعم التميز في الميدان التربوي، كما أعلنت فوز 3 أسر إماراتية بجائزة الأسرة الإماراتية المتميزة في الدورة الحالية. وأشارت الأمانة العامة للجائزة إلى أنه تم ولأول مرة إعلان أسماء 4 فائزين بمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والتي طرحتها الأمانة العامة لأول مرة على مستوى العالم.

كما فاز بجائزة خليفة التربوية 24 فائزاً وفائزة من داخل الدولة، و12 فائزاً وفائزة على مستوى الوطن العربي.

وأعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، حفل تكريم الفائزين برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وذلك يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 في فندق قصر الإمارات بأبوظبي. وأكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، تقدير الجائزة للمشاركات الثرية التي تلقتها من الميدان التربوي على المستويات المحلية والعربية والدولية، خاصة في ضوء طرح مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، والتي شهدت تنافساً كبيراً من قبل الباحثين والفرق العلمية المتخصصة في التعليم المبكر للطفولة، والذين يمثلون أرقى الجامعات والمراكز البحثية المعنية بالتعليم المبكر للطفولة.

كما ثمنت العفيفي الإقبال الكبير من جانب مختلف عناصر العملية التعليمية على المستويين المحلي والعربي للمشاركة في المجالات المطروحة في جائزة خليفة التربوية لدورتها السادسة عشرة، مشيرة إلى تميز هذه المشاركات، سواء تلك التي تلقتها الجائزة أو المشاركات التي فازت وتتصدر اليوم منصات التتويج، فالجميع شارك في ترجمة رسالة وأهداف جائزة خليفة التربوية كمنصة تربوية رائدة لنشر التميز، وتحفيز العاملين في الميدان التربوي على إطلاق المشاريع والمبادرات التي تنهض بالعملية التعليمية، وتدفع بها إلى آفاق عالمية.

وأشادت العفيفي بجهود مختلف فرق العمل في الأمانة العامة للجائزة ولجان التحكيم والتقييم والزيارات الميدانية والمنسقين، وكذلك الشركاء الاستراتيجيين الذين قدموا كل الدعم لإنجاح هذه الدورة.

التعليم المبكر

أعلنت أمل العفيفي أسماء الفائزين بمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر وهم: مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر - فئة البحوث والدراسات: مؤسسة داتا درايف 2030 في جمهورية جنوب أفريقيا عن البحث الفائز «مؤشر الازدهار بخمس»، الدكتورة لورا جاك سكوت جاستيس من جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأميركية عن البحث الفائز «خمسة وعشرين عاماً من البحوث والدراسات المتعمقة في القراءة».

مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر- فئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس: بنك التنمية للبلدان الأميركية (IDB) في الولايات المتحدة الأميركية عن مشروع «JADENKÄ رياضيات الحضانة ثنائية اللغة متعددة الثقافات في بنما»، ومؤسسة زاكورة في المملكة المغربية عن المشروع الفائز ANEER برنامج مبتكر لنموذج ما قبل المدرسة يعتمد على المجتمع المحلي.

قائمة الفائزين

أعلنت العفيفي قائمة الفائزين للدورة السادسة عشرة في جائزة خليفة التربوية والتي جاءت كالتالي:

مجال التعليم العام – فئة المعلم المبدع على المستوى المحلي: عذاري حسن علي المطروشي الزعابي من روضة ومدرسة الحصين الأولى بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الشرقية، شيرين يحيى رمضان شلضوم من مدرسة الحويتين بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الظفرة، هالة عبدالمؤمن محمد قطب شاهين من مدرسة خولة بنت ثعلبة للتعليم الأساسي والثانوي بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الشارقة، ميثاء قران سعيد صياح المنصوري من مدرسة بعيا للتعليم الأساسي والثانوي بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الظفرة، شادية حسين خليفة إسماعيل من مدرسة الشيماء للتعليم الثانوي بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في عجمان، مريم حسن علي عيسى الذباحي من مدرسة جميلة بوحيرد الثالثة بنات بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الشرقية، ثناء محمد شريف إدريس من مدرسة الحكمة الخاصة للتعليم الأساسي والثانوي بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في عجمان، شيخ محمد حسون حمادي من مدارس أدنوك في الرويس من دائرة التعليم والمعرفة، الدكتورة منجالا طارق الشريف من مدارس أدنوك بأبوظبي من دائرة التعليم والمعرفة، حنان محمود موسى بوادي من مدارس الإمارات الوطنية بأبوظبي من دائرة التعليم والمعرفة.

وعن فئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي: نهى بنت محمد بن هديهد الرفاعي من مدرسة متوسطة أمامة بنت العاص في المملكة العربية السعودية، ريم محمد مبارك محمد مبارك من مدرسة هالة بنت خويلد المتوسطة للبنات في دولة الكويت، عبير رشدي محمد قنيبي من مدرسة وداد ناصر الدين الثانوية في دولة فلسطين، وبسمة أحمد عبد الكريم شمعون من مدرسة جلول الثانوية في المملكة الأردنية الهاشمية، وحسام شراد من مدرسة ثانوية عبدالقادر بن نويوة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مجال التعليم العام - فئة الأداء التعليمي المؤسسي: مدرستنا الثانوية الإنجليزية - بنين من هيئة الشارقة للتعليم الخاص

مجال أصحاب الهمم - فئة الأفراد: هبة حسين أحمد التلاوي من مدرسة أمامة بنت الحارث بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في أبوظبي.

مجال أصحاب الهمم - فئة المؤسسات: مركز غياثي للرعاية والتأهيل من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

مجال التعليم وخدمة المجتمع - فئة المؤسسات: هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن مشروع «التوعية التعليمية المبتكرة».

مجال التعليم وخدمة المجتمع - فئة الأسرة الإماراتية المتميزة: أسرة يوسف حسن عبدالله أحمد المرزوقي من دبي، أسرة علي محمد راشد محمد الكعبي من أبوظبي، أسرة راشد سالم سعيد علي الكندي من الفجيرة.

مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية على مستوى الدولة - فئة المعلم المتميز: منى محمد حسن التاجر الطنيجي من الرؤية للبنات ح 2+ 3 من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برأس الخيمة.

مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية على مستوى الدولة والوطن العربي - فئة الأستاذ الجامعي المتميز: الدكتور بلقاسم الجطاري من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أسامة محمد سليم عطية من جامعة قناة السويس بجمهورية مصر العربية.

مجال التعليم العالي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة - فئة الأستاذ الجامعي المتميز: الدكتورة حبيبة سيد أصغر سيد محمد الصفار من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور عبد الحميد إسماعيل عبد الحميد مراد من جامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور قاسم مصطفى رشيد المدلل من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

مجال التعليم العالي على مستوى الوطن العربي - فئة الأستاذ الجامعي المتميز: الدكتورة مها نصر سيد علي من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، الدكتور محمد محمود مهدى مرزوق من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

مجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة - فئة المؤسسات: قطاع أبوظبي للعمليات المدرسية بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن مشروع «منصة البيانات الذكية».

مجال البحوث التربوية على مستوى الوطن العربي - فئة البحوث التربوية: الدكتور أحمد مجاور عبدالفهيم عبدالعليم، والدكتور ربيع عبده أحمد رشوان من جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية عن البحث الفائز «التنمر الإلكتروني وعلاقته بدوافع التنمر والتحرر من الالتزام الأخلاقي والعدوانية لدى طلاب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية».

مجال البحوث التربوية على مستوى الوطن العربي - فئة دراسات أدب الطفل: الدكتورة سعاد مسكين من جامعة عبدالمالك السعدي بتطوان في المملكة المغربية عن البحث الفائز «السرد الموجَّه للطفل.. الأنماط والوسائط».

التأليف التربوي للطفل على مستوى الدولة والوطن العربي - فئة الإبداعات التربوية: الدكتور أحمد فراج محمد إسماعيل من مدرسة المنيعي ح 3/2/1 بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن ديوان الشعر «نجم يسكنني»، وأسماء علي محمد زيتون بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان عن رواية لليافعين «أرضُ الحكايات».