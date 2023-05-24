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سعود بن صقر يتقبل تعازي سلطان بن خليفة في وفاة محمد بن عمر القاسمي

سعود بن صقر خلال تلقي التعازي من سلطان بن خليفة (وام)
25 مايو 2023 01:08

رأس الخيمة (وام)

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 تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، التعازي من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، يرافقه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل القواسم الكرام جميل الصبر والسلوان.
وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ كايد بن عمر بن صقر القاسمي، وعدد من المسؤولين.

سعود بن صقر
سلطان بن خليفة
رأس الخيمة
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