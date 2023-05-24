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حاكم رأس الخيمة يشيد بعلاقات الصداقة القوية مع استراليا

سعود بن صقر لدى استقباله سفيرة أستراليا (وام)
25 مايو 2023 01:08

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس هايدي فينامور، سفيرة كومنولث أستراليا لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفيرة، والوفد المرافق لها، وبحث معها تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.
وأشاد سموه بعلاقات الصداقة القوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، وثمن جهود سعادة السفيرة في توطيد الشراكة التي تشهد تطوراً مستمراً بين البلدين.
من جانبها عبرت  هايدي فينامور، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

رأس الخيمة
استراليا
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
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