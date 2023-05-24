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سلطان بن أحمد يفتتح معرض مشروعات طلبة «فنون جامعة الشارقة»

سلطان بن أحمد القاسمي خلال افتتاح معرض مشروعات تخرج الطلبة (الصور من وام)
25 مايو 2023 01:08

الشارقة (وام)

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افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، معرض مشروعات طلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم «تخرج 18»، وذلك في مبنى الكلية بجامعة الشارقة.
وتجول سموه فور وصوله وبعد قص شريط افتتاح المعرض، في قاعات الأعمال المتنوعة المعروضة للطلبة من قسمي التصميم التطبيقي، بتخصصاته: التصميم الداخلي «34 مشروعاً»، وتصميم الأزياء والمنسوجات «4 مشروعات»، والاتصال المرئي «23 مشروعاً»، وقسم الفنون الجميلة «5 مشروعات».
واستمع سمو رئيس جامعة الشارقة إلى شروح مفصلة عن الأعمال المقدمة من الطلبة والأساتذة المشرفين على المشروعات، والتي تناولت موضوعات مختلفة، وفق أفكار متنوعة وابتكارية للطلبة، أبرزت مهاراتهم وأفكارهم المستقبلية، والرؤى التي تشكّل مقارباتهم للبيئة المحيطة، وفنون العرض والتواصل وفهم تطبيقات الفنون المتنوعة، واختيار العناصر الفنية المناسبة من مواد وألوان، ومزجها وإبداع أعمال مبتكرة.
وشملت جولة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الاطلاع على مشروعات تخصصات قسمي التصميم التطبيقي والفنون الجميلة، والتي أبرزت المهارات اليدوية والرقمية المكتسبة، إلى جانب العلوم النظرية والعملية خلال فترة التدريب والتي تزامنت هذا العام مع عمل الطلبة على مشروعات التخرج، حيث قدموا مشروعات قابلة للتطبيق العملي في المجتمع، إضافة لإعادة إنتاج تصميم موجود أو تقديم مقترحات لمشروعات جديدة في إمارة الشارقة.

سلطان بن أحمد
جامعة الشارقة
الشارقة
كلية الفنون الجميلة
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