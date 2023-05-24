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الإمارات

عمار النعيمي يبحث التعاون الثنائي مع سفير تايلاند

عمار النعيمي لدى استقباله سفير تايلاند لدى الامارات (وام)
25 مايو 2023 01:08

عجمان (وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، سواريوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سموه بالسفير، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.
وبحث سموه والسفير التايلاندي، خلال اللقاء، علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، وسبل تطويرها وتوطيدها، كما تبادلا الأحاديث الودية التي من شانها أن تعزز تلك العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأثنى السفير التايلاندي على التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات المختلفة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في الميادين كافة. حضر اللقاء، الشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

عمار النعيمي
تايلاند
الإمارات
عجمان
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