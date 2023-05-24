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فارس المزروعي يبحث التعاون الشرطي مع سفيرة أستراليا

فارس المزروعي والحضور لدى استقبال سفيرة أستراليا (من المصدر)
25 مايو 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، هايدي فينامور، سفيرة كومنولث أستراليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات الشرطية والأمنية. 
حضر اللقاء، اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد خلفان عبدالله المنصوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، والمقدم فلاح فايع القحطاني، مدير إدارة المكتب التنفيذي بشرطة أبوظبي.

فارس المزروعي
الإمارات
أستراليا
شرطة أبوظبي
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