الإمارات.. مشاركة فاعلة في معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء بماليزيا

أبوظبي (وام)

تشارك الإمارات بجناح خاص في فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء - ليما 2023 الذي انطلق أمس الأول (الثلاثاء) في جزيرة لانكاوي بماليزيا ويستمر 5 أيام بمشاركة ما يزيد على 600 من شركات الدفاع والأمن من 60 دولة حول العالم. تأتي مشاركة الإمارات في «ليما 2023» أحد أهم المعارض البحرية والجوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في صناعة الطيران والفضاء والدفاع في إطار علاقات التعاون الوثيق التي تجمع الإمارات وماليزيا والعمل المشترك على فتح مسارات جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين في ظل توجهاتهما إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما.

وينعقد معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء بمركز ماشوري الدولي للمعارض ومنتجع وورلد لانكاوي ويستمر حتى 27 مايو الجاري وسيكون مفتوحا للتجار والمستثمرين خلال الأيام الثلاثة الأولى وللجمهور خلال اليومين الباقيين من مدة المعرض. وتعزز «إيدج» الإماراتية إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة والأسرع نمواً في العالم حضورها في منطقة جنوب شرق آسيا عبر مشاركتها في معرض «ليما 2023» وتستعرض محفظة متنوعة من المنتجات التي يمكن تصميمها خصيصاً وفقاً للمتطلبات المحددة للمنطقة وتماشياً مع طموحها لتوسيع نطاق حضورها عالمياً.

وتعرض 7 شركات تابعة لـ «ايدج» حلولاً مبتكرة تتيح مستويات عالية من المرونة في تنفيذ المهام خلال المعرض وتظهر تصميمات «ايدج» المتقدمة وقدراتها التصنيعية في مجال الأنظمة الجوية والبرية المستقلة والأنظمة البحرية والذخائر الموجهة بدقة والأسلحة الخفيفة. و تهدف «إيدج» خلال مشاركتها في المعرض إلى تسليط الضوء على الأنظمة المستقلة والأسلحة الذكية وحلولها الدفاعية المتطورة تقنياً والذي من شأنه أن يُمكّن «إيدج» من تعزيز شراكاتها ضمن المنظومة الصناعية المحلية ودفع عجلة دعم قطاع الدفاع المحلي في أسواق مهمة مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام من خلال عرض مجموعتها الواسعة من القدرات الدفاعية.

و من جانبه قال منصور محمد الملا، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في «مجموعة إيدج» إن مشاركة «إيدج» في معرض ليما 2023 يستهدف استعراض قدرات المجموعة الدفاعية المتقدمة في المجالات الجوية والبرية والبحرية إضافة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية وحضور «ايدج» في منطقة جنوب شرق آسيا. ونوه إلى زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي إلى ماليزيا وأكد أنها تعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات وماليزيا، والتي من شأنها أن تُعزز الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات وتنميتها إلى جانب دعم فرص التعاون القائمة على تبادل عدد من المنافع وتعزيز المصالح المشتركة لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع عبر منطقة جنوب شرق آسيا.

قدرات متقدمة

وقال منصور محمد الملا:«نفخر بتشريف سموه جناح إيدج في معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء - ليما 2023 والتي تستعرض من خلاله قدراتها المتقدمة عبر المجالات الجوية والبرية والبحرية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات في قطاع الدفاع والأمن على حد سواء».

وأضاف: «نتطلع بدورنا خلال مشاركة مجموعة«ايدج» في هذا الحدث الدولي للتفاعل مع رواد القطاع والتعاون المشترك مع أهم الأطراف ذات الصلة كون معرض ليما من شأنه أن يُوفر فرصة متميزة لتنمية سلاسل التوريد المحلية والمساعدة على تطوير القدرات الدفاعية الجوية والبحرية في ماليزيا والمنطقة». وتعرض «إيدج» في مجال الأنظمة الجوية المستقلة -المركبة الجوية المسيّرة هانتر إٍس بي «التي يمكن للأفراد حملها» ونظام أسراب الطائرات المسيّرة هانتر 2- إس التي يتم إطلاقها بواسطة الأنابيب والمركبة الجوية القتالية المسيّرة ريتش-إس.