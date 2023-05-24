كراكال تُوقّع اتفاقية مع شركة ماليزية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كراكال، الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الخفيفة والتابعة لمجموعة «ايدج»، أمس، عن توقيع اتفاقية مع «كيتيك آسيا» الشركة المتطورة في مجال إنتاج الذخيرة، وتوفير حلول الأسلحة الخفيفة، من أجل إنتاج بندقية CAR 816 وإعادة بيعها في ماليزيا. ووقع الاتفاقية حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال، ومحمد نهار محمد ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «كيتيك آسيا»، في معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء «ليما 2023» الذي يُقام في لانكاوي بماليزيا حتى 27 مايو.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم الشركتان بنقل التكنولوجيا التي تمكّن «كيتيك آسيا» من تجميع البندقية الهجومية التكتيكية CAR 816 ذات الموثوقية العالية والكفاءة المثبتة في منشآتها الجديدة في ولاية باهانغ، وذلك دعماً لمتطلبات القوات المسلحة الماليزية الملكية. وسيجري التعاون أيضاً لاستعراض إمكانية التطوير المشترك لأسلحة نارية جديدة.

تطوير شراكات صناعية

ستصبح «كيتيك آسيا» موزعًا رسميًا للبندقية، مما يؤكد ثقة ايدج في تطوير شراكات صناعية قيّمة ومتبادلة المنفعة في ماليزيا، بهدف زيادة معدلات مبيعاتها من المنتجات والحلول المتقدمة المصنوعة إقليمياً في أسواق جنوب شرق آسيا. كما ستسهم الاتفاقية مع«كيتيك آسيا» في تعزيز الفرص لمجموعة ايدج على استكشاف فرص أخرى في ماليزيا، لا سيما المجموعة الكاملة من أسلحة كراكال الخفيفة.

ويمكن للحاضرين في معرض «ليما 2023» زيارة ايدج في الجناح A07 في مركز ماهسوري الدولي للمعارض في لانكاوي بماليزيا.