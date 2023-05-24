منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً

دبي (الاتحاد)

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً بمختلف قطاعات الدولة وتزداد معه المكانة العالمية لدولة الإمارات نتيجة للرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» من دعم ورعاية للمرأة، وتأكيد سموهم على دور المرأة كشريك رئيس في مواصلة المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات والوصول بها إلى أفضل دول العالم في كافة المجالات.

وأعربت سموها عن اعتزازها بمستوى الوعي والاهتمام الذي يوليه القطاع الخاص الإماراتي، بمؤسساته الوطنية والعالمية، للتوازن بين الجنسين ضمن أولويات استراتيجية عمله وحرصه على تحقيق المستهدفات الوطنية، من خلال جهوده ومبادراته لترسيخ بيئة عمل تتسم بالشمول والتنوع والتكافؤ بين الجنسين والعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدماً في هذا الملف على المستوى العالمي.

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «إن التفاعل الإيجابي لمؤسسات القطاع الخاص مع مبادرة (التعهد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة)، الهادفة إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى بحلول عام 2025، يعكس الشراكة النوعية بين القطاعين الحكومي والخاص على المستوى العالمي».

وأعقب التوقيع على التعهد تنظيم حلقة نقاشية شاركت فيها منى المري، وأعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وأكثر من 80 قيادياً بالقطاع الخاص يمثلون الشركات التي وقعت سابقاً على تعهد تسريع التوازن بين الجنسين، وتناولت الحلقة الفرص والتحديات الرئيسة لتحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص بدولة الإمارات.

وأعربت منى المري في كلمتها الافتتاحية خلال حفل التوقيع، الذي حضره مسؤولو الشركات المنضمة للتعهد، عن اعتزازها بنجاح هذه المبادرة التي بدأت بـ 18 شركة عند إطلاقها في يناير عام 2022، مشيرةً إلى أن الشركات المنضمة إليها حتى الآن هي من بين المؤسسات الأكثر شهرة في العالم وتقوم بتوظيف مئات الآلاف من الأشخاص في دولة الإمارات، كما تساهم بشكل كبير وفعال في اقتصاد الدولة والمجتمع وتعمل على ترسيخ بيئة عمل مبتكرة وعادلة للجميع.

التوقيع الخامس

أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين انضمام 8 شركات وطنية وعالمية كبرى تعمل في مجالات متنوعة في الدولة إلى هذه المبادرة ليرتفع بذلك عدد الشركات التي وقعت على التعهد إلى 64 شركة، حيث كانت 56 شركة وطنية وعالمية قد انضمت إليه تباعاً منذ إطلاقه في يناير من العام الماضي، كمبادرة رائدة على مستوى القطاع الخاص حول العالم. تم الإعلان عن هذه الخطوة الجديدة خلال حفل التوقيع الخامس الذي أقامه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بحضور منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.