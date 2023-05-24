غباش يؤكد متانة العلاقات البرلمانية مع موسكو

أبوظبي (الاتحاد)

ألقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، كلمة الشُعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجلسة العامة 545 لمجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، بحضور رئيسة وأعضاء مجلس الاتحاد، وذلك للمرة الأولى على صعيد الدبلوماسية البرلمانية لدولة الإمارات، والتي تجسد عمق علاقات الشراكة والتعاون القائمة بين البلدين، لا سيما على صعيد العمل البرلماني. وأكد معاليه متانة العلاقات البرلمانية الإماراتية الروسية التي تأتي في إطار تنوع ركائز وأسس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث شهدت نمواً متزايداً في سياق تفعيل التعاون والتنسيق البرلماني حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والمحافل البرلمانية الدولية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.واستعرض دور الإمارات وجهودها في استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، حيث قال «تستضيف دولة الإمارات في شهر نوفمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي مؤتمر COP28، ونعمل على أن يحقق نتائج متميزة في العمل الدولي للتصدي لظاهرة التغير المناخي وتداعياته على حياتنا ومستقبل الأجيال القادمة».

وأكد معاليه أن دولة الإمارات من الدول السبّاقة في مجال العمل المناخي، إذ حرصت على دعم «بروتوكول كيوتو» لعام 2005 للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة في الدول الصناعية، وكانت أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاقية باريس للمناخ، وتلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد، والأولى في المنطقة أيضاً التي تعلن مبادرة الحياد المناخي بحلول عام 2050.

تبادل الخبرات

التقى معالي صقر غباش والوفد المرافق له، معالي فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما في جمهورية روسيا الاتحادية «مجلس النواب»، في مقر الدوما في موسكو، حيث تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين. وأكد الجانبان عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وجهود البلدين الصديقين في تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، كما استعرضا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأكد معالي صقر غباش، خلال اللقاء، أهمية الزيارة في تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل الخبرات، بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه، رحب معالي فولودين، بمعاليه والوفد المرافق له، وأكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات، ورغبة مجلس الدوما في تطوير العلاقات البرلمانية، لانعكاسها على نمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

تنسيق

قال غباش: «تسعى الإمارات من خلال رئاستها COP28، إلى تحقيق نقلة عملية في الجهود العالمية للتصدي لظاهرة التغير المناخي، ونحن نعمل بشكل مستمر على التنسيق والعمل مع مؤسساتنا التنفيذية الوطنية من جهة، ومع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية للوصول إلى التطبيق الفاعل لسياسات واستراتيجيات التصدي لتداعيات التغير المناخي لبناء مستقبل أفضل ومستدام للأجيال القادمة».

من جانبها، رحبت معالي ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية خلال الجلسة العامة 545 لمجلس الاتحاد، بمعالي صقر غباش ووفد المجلس الوطني الاتحادي، وأكدت أهمية هذه الزيارة في تعزيز مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، لا سيما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية، وأنها تعكس متانة العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين الصديقين.