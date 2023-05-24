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مسؤول برلماني فرنسي: شراكة استراتيجية تجمع الإمارات وباريس

مسؤول برلماني فرنسي: شراكة استراتيجية تجمع الإمارات وباريس
25 مايو 2023 01:07

باريس (وام)

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 أعرب سيباستيان شينو، نائب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان»، عن ثقته التامة في نجاح الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 نوفمبر المقبل بمدينة إكسبو بدبي، كعهد العالم بها، مشيراً إلى أهميَّة التنسيق المُستمر بين البلدَين والتعاون الدائم لتحقيق أهداف المؤتمر، خاصة أنه سبق لفرنسا أن نظمت الحدث نفسه. ونوه المسؤول الفرنسي بمتانة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لافتاً إلى الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لفرنسا هذا العام ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واصفاً العلاقات بين البلدين بأنها «استراتيجية طويلة الأمد».  وأكد أن الإمارات وفرنسا تجمعهما شراكة استراتيجية قائمة على الخصوصية والاحترام المتبادل والرؤى المتقاربة حيال القضايا الإقليمية والعالمية.

باريس
الإمارات
فرنسا
الجمعية الوطنية الفرنسية
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المناخ
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