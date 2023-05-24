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«الوطني» يوجِّه 9 أسئلة إلى ممثلي الحكومة

«الوطني» يوجِّه 9 أسئلة إلى ممثلي الحكومة
25 مايو 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، الثلاثاء المقبل، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، ويوجِّه 9 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه سؤالين إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث ستوجه ناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالاً حول «دراجات توصيل الطلبات»، ويوجِّه حميد علي العبار سؤالاً حول «متعاطي المخدرات من الشباب المواطنين».
ويوجه أعضاء المجلس سبعة أسئلة إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، حيث ستوجه عفراء بخيت العليلي سؤالاً حول «تطبيق المادة (25) من قانون وديمة»، وتوجه شذى سعيد النقبي سؤالاً حول «برنامج الدعم الاجتماعي»، بينما يوجه عبيد خلفان السلامي سؤالين حول «إعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل»، وحول «علاوات بدل التضخم ضمن برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل». وتوجه صابرين حسن اليماحي سؤالاً حول «التنويع والتوسع في منافذ دعم المواد الغذائية لأصحاب الدخل المحدود»، وسمية عبدالله السويدي سؤالين حول «مبادرة المدارس المجتمعية»، وحول «خدمات مركز التدخل المبكر بمركز رأس الخيمة للمعاقين».

المجلس الوطني الاتحادي
صقر غباش
أبوظبي
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