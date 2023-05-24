«السلامة الغذائية» تدعو للمشاركة في «برنامج الرقابة الذاتية»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، المنشآت الغذائية والزراعية والحيوانية المرخصة في الإمارة، للانضمام إلى «برنامج الرقابة الذاتية»، والاستفادة منه، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين.

ووفقاً للهيئة، سيتوافر في البرنامج العديد من المميزات، ومنها التفتيش الذاتي والذي من خلاله سيتم تمكين مسؤول المنشأة من التدقيق على جميع العمليات المؤثرة على سلامة المنتجات في المنشأة وتوثيق الإجراءات القائمة لتكون متاحة للمفتش للتحقق من وضعها، إضافة إلى الاتصال المرئي المباشر مع المفتش من خلال استخدام الأجهزة الذكية بهدف تقديم الدعم والإرشاد.​

ويأتي البرنامج الذي يستهدف المنشآت الغذائية والزراعية والحيوانية المرخصة في إمارة أبوظبي، في إطار حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى السلامة الغذائية، وتعزيز سلامة وجودة المنتجات الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، عبر إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال تعزيز دور أصحاب ومسؤولي المنشآت في تحقيق الهدف الحكومي «أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام».

ونوهت الهيئة إلى أهمية البرنامج الخاص بالرقابة الذاتية، موضحة أن الرقابة الذاتية أداة إدارية قوية من خلالها ستتمكن المنشأة من إجراء مراجعة منتظمة لجميع الأنشطة والعمليات للتعرف على المخاطر وتجنبها، والعمل على تصحيحها، والتحقق من الامتثال للقوانين والأنظمة الصادرة من الهيئة، موضحة أن الغرض من عمليات التفتيش هو تقييم مدى امتثال أنشطة المنشآت للقوانين والأنظمة.

نقاط

حددت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية في أبوظبي مسؤوليات مسؤول المنشأة في عدة نقاط، تشمل إلزامية الوجود في جميع ساعات العمل في المنشأة، وإجراء تفتيش ذاتي منتظم، مع الإشراف الفعال على العمليات، والممارسات لمعالجة المخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، وضمان أن المنشأة تفي بالمتطلبات والقوانين واللوائح وأدلة الممارسة الصادرة عن الهيئة، والدقة الدائمة في كتابة النتائج أثناء التفتيش الذاتي، وأن تعكس نتيجة التفتيش الوضع الفعلي للمنشأة، مع متابعة نتائج التفتيش أو التوصيات لزيارات مفتش الهيئة. ونصحت الهيئة مسؤولي المنشآت بالرجوع إلى القوانين واللوائح وأدلة الممارسة الصادرة عنها للحصول على مزيد من التفاصيل حول دورهم.