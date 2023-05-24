إعادة تدوير 967 ألف طن نفايات في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» في إعادة تدوير ما يزيد على 967 ألف طن من النفايات من مختلف أنحاء إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، وتحويلها إلى موارد صديقة للبيئة، في إطار مواصلة الجهود لتقليل نسبة النفايات من خلال معالجة وإعادة تدوير النفايات بأنواعها وأحجامها المختلفة، وتحويلها لمنتجات صديقة للبيئة للاستفادة منها في مختلف المجالات والمشاريع.

وأكد إبراهيم عبدالمجيد آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات في «تدوير»، أن الشركة تسعى من خلال منشآتها الخاصة بإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء إلى المساهمة في تقليل معدل النفايات الناتجة عن أنشطة البناء ومخلفات الهدم، حيث يتم فرزها وتفتيتها لإنتاج الحصى بمختلف الأحجام واستخدامه في مشاريع وطنية حيوية، وتعبيد الطرق وتسوية التربة، إضافة إلى استخدام الرمال الناتجة عن عمليات المعالجة في تغطية النفايات المنقولة إلى المطامر والمكبات.

وقال: «إن (تدوير) نجحت في رفع كفاءة منشأة أبوظبي لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء خلال عام 2020، حيث تمت زيادة ما يقارب 1656 خلية بمساحة مغطاة تعادل 11 ألف متر مربع بهدف استبدال الوقود الأحفوري بالطاقة الشمسية النظيفة، وتقليل البصمة الكربونية عبر توفير أكثر من 1.300 طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون، ما يعادل زراعة 4.133 شجرة إلى جانب توفير ما يزيد على 480 ألف لتر ديزل شهرياً، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وحمايتها من الانبعاثات الضارة».

خفض انبعاثات الغازات الدفيئة

قال إبراهيم عبدالمجيد آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات: «تمكنت (تدوير) من المساهمة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة نحو 272.000 طن من ثاني أكسيد الكربون (CO2 Eq.) وذلك من خلال إعادة تدوير 349.421 طناً من النفايات البلدية الصلبة خلال الفترة بين الأعوام 2018 وحتى 2022، ونجحت في جمع ونقل أنواع النفايات المنتجة كافة في الإمارة بمختلف أحجامها، من خلال إدارة عقود تشغيلية وتراخيص مزاولة خدمات بيئية، كما نجحت في تطوير نظام (بوليصتي) الذي يعد قاعدة بيانات للنفايات المتولدة في الإمارة، يعمل على ربط مواقع إنتاج النفايات مع مزودي الخدمات البيئية لضمان نقل النفايات بطريقة آمنة».