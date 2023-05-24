«صحة» تعيد افتتاح مركز للعناية في مستشفى توام

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد سعيد جابر الكويتي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالدولة، والذي يحظى باهتمام القيادة الرشيدة، ودعمهما اللا محدود له من أجل الارتقاء بخدمات القطاع الصحي إلى أرقى المستويات العالمية، بهدف توفير بيئة صحية تمكن أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي من الحصول على خدمات علاجية وفق أحدث المعايير العالمية المتعارف عليها في هذا المجال. وأشار إلى حرص القيادة على دعم وتعزيز المنشآت الطبية لتتمكن من مواصلة دورها الريادي بكل نجاح وتميز.

جاء ذلك خلال افتتاح الشركة لمركز العناية بالثدي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة فيه وتجديده كلياً في مستشفى توام ليواصل بذلك تقديم خدماته التشخيصية والعلاجية التي بدأها في نوفمبر عام 2007 للمواطنين والمقيمين ذكوراً وإناثاً على حد سواء يعد المركز إضافة متميزة للقطاع الصحي في إمارة أبوظبي ويدعم الخطط الطموحة لشركة «صحة» وترجمتها على أرض الواقع، حيث إنه وبعد الانتهاء من إعمال التجديد فيه سيصبح أحد المراكز الطبية الرائدة في الدولة من حيث الخدمات الصحية والإمكانيات الطبية المتطورة، حيث سيواصل استقطاب الكفاءات الطبية العالمية من ذوي الخبرات الطويلة والمهارات العالمية.

مشاريع تخدم المجتمع

قال الدكتور سلطان الكرم المدير التنفيذي لقطاع العين بشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: قال إن تطوير المركز وإفتتاحه يأتي في إطار إهتمام شركة صحة في توفير الرعاية الصحية المتطوره لسكان إمارة أبوظبي، والوقوف على المشاريع الصحية التي تخدم المجتمع وتساعد في بناء صحة الإنسان وخلق مجتمع متعافى مما سيساعد في زيادة التنمية البشرية.

من جهته، قال خالد بالعرج إستشاري ورئيس قسم الأورام في مستشفى توام: نحرص دائماً في المركز علي التميز والجودة في الخدمات، والعمل على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة بأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، وبناء نظام صحي متطور يواكب أعلى المستويات العالمية في الجودة الطبية وخدمة المتعاملين.

وأضاف أن هدفنا من أعمال التجديد في المركز كان توسعة الطاقة الاستيعابية، حيث ركزنا على الاهتمام بحالة كل مريض على حدة، بحيث أصبح المركز يوفر غرفاً خاصة لضمان الراحة والخصوصية التامة لكل مريض، مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية.