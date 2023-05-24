محاكم دبي تضم أحد «الأربعة الكبار» من مكاتب المحاسبة

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة شؤون الخبراء بمحاكم دبي شركة «ديلويت للخدمات المهنية- مركز دبي المالي العالمي المحدودة» - أحد الأربعة الكبار للمكاتب العالمية للمحاسبة والخدمات المهنية- ضمن قائمة الخبراء المعتمدين بمحاكم دبي، في إضافة مهمة من شأنها الإسهام في تطوير منظومة عمل الخبرة القضائية بإمارة دبي، وتعزيز الثقة والمصداقية لدى المتقاضين، ودعم الجهات القضائية بخبراء مؤهلين قانونياً وتقنياً.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات القيادة الرشيدة بإيجاد كافة الضمانات اللازمة لترسيخ أسس مجتمع آمن وقضاء عادل وناجز، وتحقيق أعلى درجات التميز في القطاع القضائي على كافة الأصعدة، بما يرسخ مكانة دبي الريادية كنموذج يحتذى به في مجال تطبيق أفضل المعايير والممارسات القانونية والقضائية، من خلال تطوير أعمال الخِبرة أمام الجهات القضائية في الإمارة، كما يخدم الاعتماد في تأكيد دقة الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن محاكم دبي وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ رئيس لجنة شؤون الخبراء في محاكم دبي، أن مسيرة التطوير القضائي مستمرة وفقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وأن انضمام ديلويت العالمية لقائمة خبراء محاكم دبي يمثل إضافة مهمة تواكب جملة إنجازات شكّلت نقلة نوعية في منظومة الخبرة القضائية وفق ما تظهره نتائج العام 2022.

مبادرات إبداعية

تم إطلاق عدد من المبادرات الإبداعية في إدارة الخبراء والمحكمين وذلك لرفع المستوى المعرفي للسادة الخبراء عن طريق نشر المعرفة المتعلقة ببنود الميثاق والقرارات واللوائح والقوانين التي تصدر بهذا الشأن وإجابة الاستفسارات الواردة حولها ومن تلك المبادرات، «أتمتة أنظمة إدارة الخبراء والمحكمين» وذلك بإيجاد أنظمة الكترونية ذكية تسهم في تنفيذ المهام الموكلة للوحدة التنظيمية المعنية بالخبراء والمحكمين في محاكم دبي.