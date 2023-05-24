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الإمارات

تكريم الفائزين بتحدي «رمضـان مع ضمان»

خلال التكريم (من المصدر)
25 مايو 2023 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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كرمت الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان التابعة لمجموعة «بيور هيلث»، أكبر منصة للرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات، الفائزين بتحدي مبادرة «رمضان مع ضمان»، والذي استمر على مدار شهر رمضان بهدف تشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة أكثر صحة خلال الشهر الفضيل.
ونظمت الشركة حفلاً تكريمياً جرى خلاله منح جوائز قيمة لسبعة فائزين في تحدي المبادرة الذي تضمن سلسلة من النشاطات التي سعت إلى تشجيع المشاركين ومن حولهم على تبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً، واتباع نظام غذائي صحي، إلى جانب تزويدهم بالنصائح والإرشادات حول كيفية ممارسة التمارين الرياضية أثناء الصيام، بما يساهم في تعزيز روح التنافسية بين أفراد المجتمع وتحفيزهم لزيادة معدلات نشاطهم خلال شهر رمضان.
 يذكر أن «ضمان» تحرص على إطلاق المبادرات والبرامج التوعوية والتفاعلية من بينها «تحدي ضمان» وبرنامج «أبطال ضمان» بهدف رفع الوعي لدى الأفراد حول أهمية تبني نمط حياة أكثر صحة، بما يتماشى مع مستهدفات «بيور هيلث» الرامية إلى تطوير العلوم التي تركز على استدامة الشباب وبناء مجتمع صحي ونشط ومفعم بالحيوية.

بيور هيلث
الشركة الوطنية للضمان الصحي
رمضان
الإمارات
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