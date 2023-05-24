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الإمارات

«الفارس الشهم 2» توزع طروداً غذائية على منتسبي الدفاع المدني في اللاذقية

شعار الهلال الأحمر الإماراتي
24 مايو 2023 21:45

وزع وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي طروداً غذائية على أكثر من 300 شخص من منتسبي الدفاع المدني السوري في محافظة اللاذقية، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 2» التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع.
وأعلن وفد الهلال الأحمر الإماراتي، استمرار مبادرة «لم ننساكم» التي تأتي مرحلتها الثالثة في إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة، بالتعاون مع الجهات السورية والهلال الأحمر العربي السوري، وذلك تقديراً للجهود التي تبذلها تلك القطاعات التي كان لها الدور الأكبر في التخفيف عن معاناة الأسر المتضررة منذ وقوع زلزال 6 فبراير الماضي.
وأوضح محمد خميس الكعبي، رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا، أن مبادرة «لم ننساكم» الإنسانية، والتي ينظمها الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، استهدفت توزيع طرود غذائية على أكثر من 300 شخص من الدفاع المدني السوري ممن كان لهم الدور الأكبر منذ وقوع الزلزال في سوريا، حيث كانت لهم جهود استثنائية للبحث عن ناجين خلال الأيام الأولى للكارثة، كما أنها تأتي استكمالاً للعطاء المتواصل لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الأشقاء في سوريا.
يذكر أن المبادرة كانت قد استهدفت توزيع طرود غذائية وملابس على ما يقارب 500 عامل نظافة، و600 آخرين للكوادر الطبية في مناطق اللاذقية السورية.
وتواصل دولة الإمارات جهودها دعماً للأشقاء في الجمهورية العربية السورية خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل، وذلك عبر توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر، والوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة، ضمن محاور عدة تستهدف الدعم النفسي والاجتماعي للتخفيف عنهم.

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المصدر: وام
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