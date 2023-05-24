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طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
24 مايو 2023 20:32

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن السحب الركامية بعد الظهر، قد تكون ممطرة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 40/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:07 والثاني عند الساعة 03:52 والجزر الأول عند الساعة 10:43 والثاني عند الساعة 21:37.
في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 13:47 والثاني عند الساعة 00:27 والجزر الأول عند الساعة 19:49 والثاني عند الساعة 07:34.

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المصدر: وام
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