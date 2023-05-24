"أبوظبي للإسكان" تطلق مشروعين سكنيين في بني ياس غرب والسمحة

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن مشاريع إسكانية جديدة في منطقتي غرب بني ياس والسمحة، تتضمن 1742 فيلا سكنية للمواطنين بتكلفة تتجاوز 7مليارات درهم، وفقا لما نقله الموقع الإلكتروني لمكتب أبوظبي الإعلامي.

وأضاف المكتب "يتضمن مشروع غرب بني ياس السكني إنشاء 1500 فيلا سكنية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية والحدائق والمرافق العامة والخدمية، إلى جانب تشييد 8 مساجد، و14 مبنى تجارياً. يقام المشروع على أرض مساحتها 584.7 هكتار، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 6.3 مليار درهم. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني لعام 2027".

وأكد "يتكون مشروع السمحة من 242 فيلا سكنية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية والحدائق والمرافق العامة والخدمية، إلى جانب تشييد مسجدين ومحلات تجارية. يقام المشروع على أرض مساحتها 53.4 هكتار، بتكلفة إجمالية تتجاوز 734 مليون درهم. ومن المتوقع انتهاء الأشغال فيه في الربع الرابع لعام 2025".

لإنجاز تلك المشاريع، وقعت هيئة أبوظبي للإسكان اتفاقيتين مع شركة "كيو" القابضة، تتولى الشركة بموجبهما تصميم وتنفيذ المشروعين لصالح هيئة أبوظبي للإسكان، حيث وقع الاتفاقية عن الهيئة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، وعن شركة "كيو" القابضة معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس مجلس إدارة الشركة.

بهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، ورئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: "يأتي توقيع عقدي تطوير مشروعي إسكان غرب بني ياس والسمحة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة بتأمين الاستقرار والرفاه الاجتماعي للمواطنين، عبر تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات الأسرة الإماراتية".

وأكد الشرفا حرص الهيئة على تطوير وبناء شراكات فعالة مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف وضع حلول مبتكرة للأولويات الاجتماعية في قطاع الإسكان بإمارة أبوظبي.

خلال حفل التوقيع، قال حمد حارب المهيري إن "توفير المسكن الملائم، الذي يراعي متطلبات الأسرة الإماراتية، وفق أعلى المواصفات الفنية، يأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للهيئة، التي نعمل على تنفيذها وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة".

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقيات مع شركة "كيو" القابضة يعكس اهتمام الهيئة المستمر بتعزيز علاقاتها مع الشركاء الرئيسين كافة، وفي مقدمتهم القطاع الخاص الذي يلعب دورا مهما في تطوير قطاع الإسكان في الدولة.

وأضاف "يأتي توقيع عقدي مشروعي غرب بني ياس والسمحة استجابةً للنمو السكاني والاقتصادي في المنطقتين، بما يعكس النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي بشكل عام، ويساهم في مواصلة جهود الهيئة في توفير خيارات وحلول سكنية رائدة، كما أن تنفيذهما يندرج ضمن مبادرة مشاريع الحي الإماراتي، النموذج الرائد للمجتمعات السكنية المتكاملة".

من جهته، قال معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة شركة "كيو" القابضة: "نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للإسكان، والتي ستعمل على توفير منتجات سكنية جديدة ومبتكرة لقطاع الإسكان في إمارة أبوظبي، حيث جرى التخطيط بشكل منهجي ومدروس لتطوير منطقتي غرب بني ياس والسمحة وبناء مجتمعات سكنية نابضة بالحياة لتحقيق التطلعات المنشودة. بالإضافة إلى ذلك، ستسهم هذه الشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان في توظيف خبرات الشركة الكبيرة في مجال التطوير العقاري على النحو الأمثل لدعم جهود الهيئة في تطوير منظومة الإسكان في إمارة أبوظبي واستدامة مشاريعها".

جدير بالذكر أن الإعلان عن هذه المشاريع الجديدة، يأتي بعد أيام من إعلان هيئة أبوظبي للإسكان عن إنجاز توسعة مشروع الفلاح السكني الذي تضمن إضافة 899 فيلا سكنية إلى المرحلتين الأولى والثانية للمشروع، اللتين تم خلالهما تسليم نحو 4,857 فيلا سكنية جديدة للمواطنين في عام 2012، ليصل إجمالي الفلل السكنية في المنطقة إلى 5,756 فيلا سكنية.