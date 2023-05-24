5 إجراءات لدعم الطلبة الراسبين في الفصلين الأول والثاني

دينا جوني (دبي)

وجّه مركز العمليات المدرسية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جميع مدراء المدارس بتنفيذ خمسة إجراءات لدعم الطلبة من التاسع إلى الثاني عشر خلال امتحانات نهاية العام، وخصوصاً الذين أخفقوا في الحصول على نسبة الأداء المقبول خلال الفصلين الأول والثاني.

ولفتت المؤسسة أنه في إطار متابعة الطلبة وجودة حياتهم مع قرب اختبارات الفصل الدراسي الثالث، ودعماً للفئة التي لم تحقق المعدل المطلوب خلال الفصلين الماضيين، فقد دعت رؤساء وحدات شؤون الطلبة والمرشدين الأكاديميين في المدارس الحكومية إلى تحقيق إجراء دراسة حالة لجميع الطلبة المستهدفين للوقوف على أسباب انخفاض المستوى الدراسي، وعقد لقاءات فردية للطلبة لتحديد احتياجاتهم وتقديم الإرشاد اللازم لهم، وتنفيذ ورش تخصصية للطلبة تهدف إلى تحفيز الدافعية للتعلم والاستعداد الأمثل لامتحانات الفصل الدراسي الثالث، والمتابعة الدورية للطلبة من خلال استمارات قياس للمستوى الأكاديمي، وخامساً وأخيراً عقد لقاءات مع أولياء أمور الطلبة المعنيين للوقوف على أسباب التأخر الدراسي وتقديم الدعم اللازم لأبنائهم.

وقد عملت المؤسسة على تحديث الجدولة الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، لتبدأ في السابع من يونيو وتستمر لغاية 16 منه. وتعقد الامتحانات التعويضية من 19 إلى 23 يونيو، فيما سيتم تحليل وإعلان النتائج خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو.

وأفادت المؤسسة بأن امتحانات الإعادة ستعقد من 6 إلى 12 يوليو المقبل، وتحليل نتائج الإعادة وإعلانها في 13 يوليو، على أن يكون اليوم الأخير من دوام الهيئات التدريسية والإدارية والفنية للعام الدراسي 2022-2023، في 14 يوليو.