«تدوير» تطرح حاويات جديدة لتعزيز الوعي بفرز النفايات

أبوظبي (الاتحاد)- أعلنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» عن إطلاق مبادرة جديدة بهدف تحسين عملية فرز النفايات وتعزيز سلوكيّات إعادة التدوير في جميع أنحاء أبوظبي. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لالتزام «تدوير» بجعل مدينتي أبوظبي والعين من المدن الأكثر نظافة والأكثر استدامة على مستوى العالم.

وأوضحت الشركة أن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها «تدوير» لتحسين عملية فرز النفايات تتضمّن طرح حاويات إعادة تدوير جديدة ذات سعة أكبر في مواقع مركزية محدّدة، بحيث تكون هذه الحاويات مخصّصة فقط للمواد القابلة لإعادة التدوير، بينما تتوافر الحاويات الخاصة بالنفايات العامّة في مواقع محدّدة لباقي المواد غير القابلة لإعادة التدوير.

وفي سبيل ضمان فرز النفايات ومعالجتها بشكل صحيح، ستخصّص «تدوير» مركبات منفصلة لتجميع النفايات العامّة ومركبات أخرى لتجميع النفايات القابلة لإعادة التدوير، والتي سيتم نقلها إلى المنشأة الخاصة بإعادة التدوير لتخضع لمزيد من الفصل والمعالجة الصحيحة.

وأكدت الشركة أنه يمكن للسكّان أن يكونوا جزءاً أساسياً في إنجاح مهمة «تدوير» من خلال استخدام الحاويات الجديدة المخصّصة لإعادة التدوير للتخلّص من المواد الجافة المُعاد تدويرها مثل الورق، الورق المقوّى، العبوات البلاستيكية والزجاجية إضافة إلى العلب المعدنية، فيما تُستخدم حاويات النفايات العامّة من أجل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد كالأعواد والأكياس البلاستيكية، وكذلك بقايا الطعام. أمّا فيما يخص الزجاج المكسور والذي يشكّل خطراً على عمّال النظافة عند جمعه، فيجب تغليفه بالورق قبل رميه في حاوية النفايات العامّة.

ولتحقيق الهدف المتعلّق بتعزيز سلوكيّات إعادة التدوير، تمّ نشر 20 مركزاً من مراكز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير في جميع أنحاء الإمارة، حيث يمكن لأيّ شخص أن يزور أحد هذه المراكز، ويضع فيه كلّ ما لديه من مواد قابلة لإعادة التدوير كالمنسوجات، النفايات الإلكترونية، الأدوية منتهية الصلاحية، النفايات المنزلية الخطرة وغيرها الكثير.

وفي هذا الصدد، قال نات براينت الرئيس التنفيذي لقسم العمليات في «تدوير»: «يأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار جهودنا لتعزيز الوعي بأهمية فرز النفايات وتبني ثقافة إعادة التدوير في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، وذلك عبر توفير حاويات لإعادة التدوير بأحجام أكبر وصديقة للبيئة تسهم في تشجيع أفراد المجتمع على اتباع أفضل الممارسات البيئية والمستدامة عند التخلص من النفايات. وتدعم هذه الخطوة مساعينا لجعل مدينتي أبوظبي والعين من أنظف المدن وأكثرها استدامة في العالم.»

وأشار إلى أن نجاح المبادرة الجديدة يتطّلب وعياً مجتمعياً، وهو ما تسعى إليه شركة «تدوير» من خلال حملة توعوية تقودها في العاصمة أبوظبي، في سبيل نشر هذه الاستراتيجية والحصول على دعم السكّان، ما يضمن تنفيذها وتحقيق أهدافها، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع في زيادة إعادة التدوير.

وتسعى «تدوير» من خلال مبادرتها الجديدة لتعزيز مفهوم «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، من خلال تشجيع الناس على تبني عادات أكثر استدامة وسلوكيّات يوميّة تقلّل من تأثير الإنسان السلبي على البيئة وتعمل على حماية كوكبنا والحفاظ عليه.

ومن المتوقع أن تعزّز هذه الحملة الجديدة الوعي المجتمعي حول البيئة والفوائد الكبيرة لإعادة التدوير، ما ينعكس إيجاباً على تشجيع السكّان للتعاون بشكل دائم مع «تدوير» في تقليل النفايات وإدارتها بالشكل الصحيح.