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5 ضوابط لتقديم شكوى للجهات الحكومية
مقر دائرة قضاء أبوظبي
24 مايو 2023 11:08
حددت دائرة القضاء في أبوظبي 5 ضوابط لتقديم شكوى للجهات الحكومية.
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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