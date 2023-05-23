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النقل المتكامل: 14 ألف تصريح «مواقف» محددة المدة

النقل المتكامل: 14 ألف تصريح «مواقف» محددة المدة
24 مايو 2023 01:15

هالة الخياط (أبوظبي)

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أصدر مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، 13.796 تصريحاً للاشتراكات محددة المدة للمواقف العامة، واستحدث 1.486 موقفاً للدراجات النارية في جزيرة أبوظبي، و57 موقفاً في مدينة العين.
وتتيح تصاريح الاشتراكات المحددة للمتعاملين فرصة استخراج تصاريح وقوف شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية لمركباتهم، بما يخول للمركبة الوقوف المتكرر بالمواقف العامة السطحية الفرعية ذات الأرصفة المصبوغة باللونين الأسود والأزرق في مدينتي أبوظبي والعين، من دون الحاجة إلى دفع الرسوم في كل مرة.
وطور قطاع أنظمة النقل الذكية في المركز خلال العام الماضي خدمة طلب تصريح مواقف السكان في أبوظبي، لتتوفر على الموقع الإلكتروني لمنصة نظام التعرفة المرورية «درب»، وتطبيق «درب» الذكي، إذ يمكن ذلك المتعاملين من تقديم طلبات تصاريح مواقف السكان، أو تجديد التصاريح التي شارفت على الانتهاء بسرعة ومرونة، من دون الحاجة إلى تحميل أي مستندات أو وثائق، إضافة إلى إمكان طلب تغيير أو تعديل المعلومات الواردة في تصاريح مواقف سارية المفعول مباشرة على الموقع الإلكتروني لدرب، وتطبيق درب الذكي، مثل طلب تعديل التصريح على المركبة أو بيانات السكن.
ووفقاً لإحصائيات المركز التي أعلنها مؤخراً، فقد بلغ إجمالي عدد المواقف المتوفرة في منطقة أبوظبي بحلول نهاية العام الماضي، 148.282 موقفاً سطحياً موزعة على 123 قطاعاً، و3.788 موقفاً طابقياً في سبعة مبان طابقية.
وفي مدينة العين، فقد بلغ إجمالي عدد المواقف المتوفرة 18.040 موقفاً سطحياً موزعة على 22 قطاعاً، و424 موقفاً طابقياً في مبنى طابقي واحد. 
وأفاد المركز أنه حسَّن خلال العام الماضي الخدمات في مباني المواقف الطابقية، وعمل على تركيب 7 أجهزة دفع لاسلكية جديدة لتسهيل خدمة الدفع. 
كما عمل المركز على تركيب 1204 أجهزة ذكية لدفع رسوم المواقف العامة تعمل وفق تقنية الجيل الخامس، ليتم بذلك دفع الرسوم وإصدار تذكرة المواقف إلكترونياً فقط، بينما تم إيقاف إصدار النسخة الورقية منها. كما تم إضافة خاصية إصدار تصاريح المواقف لتطبيق درب بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وذلك ضمن سعي المركز لتعزيز تجربة استخدام المواقف العامة وتسهيل عمليات التفتيش وإدارة المواقف العامة بطريقة ذكية ومتكاملة. 
ولضمان الاستخدام الأمثل للمواقف العامة والالتزام باللوائح والقوانين، نفذت إدارة المواقف 20.348 زيارة تفتيشية على استغلال المنشآت التجارية للمواقف والأرصفة، لضمان الاستخدام الأمثل للمواقف العامة والالتزام باللوائح والقوانين. وتوزعت الزيارات التفتيشية على جميع مناطق مدينتي أبوظبي والعين، ونجم عنها إصدار 1.002 مخالفة لمنشآت تجارية تستغل المواقف أو الأرصفة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.

النقل المتكامل
أبوظبي
الإمارات
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مواقف أبوظبي
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المواقف العامة
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