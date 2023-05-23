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حملة لتجنب البناء من دون تصريح في مدينة زايد

مفتشو البلدية خلال الحملة (من المصدر)
24 مايو 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، حملة ميدانية على كافة المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز، لتوعية الملاك والسكان بتجنب البناء من دون تصريح.
وعمل مفتشو البلدية، خلال الحملة التي استمرت لمدة خمسة أيام متتالية، على توعية أفراد المجتمع من الملاك وسكان المناطق المستهدفة بضرورة استخراج تصاريح البناء اللازمة قبل البدء في أي أعمال بناء، وبضرورة الالتزام بالبناء في المناطق المخصصة والمصرح بها وفقاً للمخططات الرسمية للمنطقة، حفاظاً على الموارد العامة والمظهر الحضاري والجمالي والتناسق العمراني للمناطق والأحياء السكنية، وكذلك للحفاظ على البيئة الصحية النظيفة وعلى سلامة أفراد المجتمع.
كما تضمنت الحملة إرسال رسائل نصية قصيرة لسكان المناطق المستهدفة، ونشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية لبلدية مدينة أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «فريجنا»، لتوعية أفراد المجتمع بعدم البناء الثابت من دون تصريح تجنباً للمخالفات الرسمية والقانونية.

أبوظبي
الإمارات
مدينة زايد
بلدية أبوظبي
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