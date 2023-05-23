8.111 زيارة لمتابعة أعمال التفتيش والترخيص الصحي في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة )

نفذت بلدية منطقة الظفرة، 8.111 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من عام 2023 لمتابعة أعمال التفتيش والترخيص الصحي والامتثال للوائح والقوانين المنظمة على المنشآت غير الغذائية والخاضعة للرقابة الصحية من خلال الجولات الميدانية، وقد تم خلالها زيادة وعي ملاك المنشآت والعاملين فيها بالشروط واللوائح والقوانين.

وتشمل الأنشطة غير الغذائية، مراكز التجميل، وصالونات الحلاقة، والورش الصناعية بالمناطق الصناعية، وصالات الألعاب وتسلية الأطفال، وأحواض السباحة وخزانات مياه الشرب، وبلغ عدد الإنذارات المحررة 271 إنذاراً، كما تم تحرير 14 مخالفة، وبلغ عدد حالات التوعية والإرشاد 2071 حالة.

وتهدف الزيارات إلى المحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمع، والتأكد من تطبيق الامتثال للتشريعات واللوائح والقوانين والأدلة الارشادية الصادرة والخاصة بالأنشطة الخاضعة للتفتيش، بالإضافة إلى معالجة الشكاوى الواردة عن الأنشطة الخاضعة للرقابة الصحية. وتعزيز التوعية والتفتيش الصحي الميداني على الأنشطة الخاضعة للرقابة الصحية وتوعية العاملين والمشرفين والملاك بالشروط الصحية.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تنظيم الزيارات والحملات التوعوية والتفتيشية على الأنشطة الخاضعة للرقابة الصحية حسب الخطة المعتمدة ومنها حملة الحلاقة الآمنة في الصالونات ومراكز التجميل، وحملة السلامة والوقاية من الحرائق في المنشآت والورش الصناعية تحت شعار السلامة والوقاية من الحرائق، بالإضافة إلى حملة توعية برادات مياه الشرب «السبيل» تحت شعار السلامة والوقاية من مخاطر البرادات، وكذلك التوعية والتفتيش على خزانات المياه في المعسكرات العمالية بجميع مدن منطقة الظفرة تحت شعار السلامة والوقاية من مخاطر تلوث خزانات مياه الشرب.

تضمنت الزيارات والحملات التوعوية حملة التوعية والتفتيش على خزانات مياه الشرب «السلامة والوقاية من مخاطر تلوث خزانات مياه الشرب»، وتضمنت أيضاً حملة التوعية والتفتيش على أحواض السباحة تحت شعار أحواض سباحة آمنة، إضافة لحملة التفتيش على الورش الصناعية وتوعية العاملين وذلك تحت شعار صحة وسلامة العاملين في الورش الصناعية.