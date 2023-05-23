الأربعاء 24 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

8.111 زيارة لمتابعة أعمال التفتيش والترخيص الصحي في الظفرة

8.111 زيارة لمتابعة أعمال التفتيش والترخيص الصحي في الظفرة
24 مايو 2023 01:15

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة )

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: مبادرات وطنية ترتقي بمستوى جودة حياة المواطن
رئيس الدولة: نقف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار

نفذت بلدية منطقة الظفرة، 8.111 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من عام 2023 لمتابعة أعمال التفتيش والترخيص الصحي والامتثال للوائح والقوانين المنظمة على المنشآت غير الغذائية والخاضعة للرقابة الصحية من خلال الجولات الميدانية، وقد تم خلالها زيادة وعي ملاك المنشآت والعاملين فيها بالشروط واللوائح والقوانين. 
وتشمل الأنشطة غير الغذائية، مراكز التجميل، وصالونات الحلاقة، والورش الصناعية بالمناطق الصناعية، وصالات الألعاب وتسلية الأطفال، وأحواض السباحة وخزانات مياه الشرب، وبلغ عدد الإنذارات المحررة 271 إنذاراً، كما تم تحرير 14 مخالفة، وبلغ عدد حالات التوعية والإرشاد 2071 حالة.
وتهدف الزيارات إلى المحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمع، والتأكد من تطبيق الامتثال للتشريعات واللوائح والقوانين والأدلة الارشادية الصادرة والخاصة بالأنشطة الخاضعة للتفتيش، بالإضافة إلى معالجة الشكاوى الواردة عن الأنشطة الخاضعة للرقابة الصحية. وتعزيز التوعية والتفتيش الصحي الميداني على الأنشطة الخاضعة للرقابة الصحية وتوعية العاملين والمشرفين والملاك بالشروط الصحية.
وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تنظيم الزيارات والحملات التوعوية والتفتيشية على الأنشطة الخاضعة للرقابة الصحية حسب الخطة المعتمدة ومنها حملة الحلاقة الآمنة في الصالونات ومراكز التجميل، وحملة السلامة والوقاية من الحرائق في المنشآت والورش الصناعية تحت شعار السلامة والوقاية من الحرائق، بالإضافة إلى حملة توعية برادات مياه الشرب «السبيل» تحت شعار السلامة والوقاية من مخاطر البرادات، وكذلك التوعية والتفتيش على خزانات المياه في المعسكرات العمالية بجميع مدن منطقة الظفرة تحت شعار السلامة والوقاية من مخاطر تلوث خزانات مياه الشرب. 
تضمنت الزيارات والحملات التوعوية حملة التوعية والتفتيش على خزانات مياه الشرب «السلامة والوقاية من مخاطر تلوث خزانات مياه الشرب»، وتضمنت أيضاً حملة التوعية والتفتيش على أحواض السباحة تحت شعار أحواض سباحة آمنة، إضافة لحملة التفتيش على الورش الصناعية وتوعية العاملين وذلك تحت شعار صحة وسلامة العاملين في الورش الصناعية.

الظفرة
الإمارات
بلدية الظفرة
الحملات التفتيشية
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع محمد بن راشد خلال لقائهما في مجلس قصر البحر (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: مبادرات وطنية ترتقي بمستوى جودة حياة المواطن
اليوم 01:17
محمد بن زايد في حديث مع رشاد العليمي خلال اللقاء
الإمارات
رئيس الدولة: نقف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار
اليوم 01:17
خالد بن محمد بن زايد وفي استقباله ملك ماليزيا (وام)
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد: علاقاتنا وطيدة مع ماليزيا
اليوم 01:17
«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي
الإمارات
«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي
اليوم 01:17
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
الإمارات
علاج زوجين بدواء جديد للزهايمر
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©