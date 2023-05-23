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«كهرباء الشارقة»: توصيل الغاز الطبيعي لـ«الحراي» بخورفكان

خلال عمليات التوصيل (من المصدر)
24 مايو 2023 01:15

الشارقة (الاتحاد)

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ مشروع تمديدات شبكة الغاز الطبيعي لمنطقة الحراي بمدينة خورفكان بطول يتجاوز 17 كلم لتوصيل خطوط الخدمه لعدد 400 منزل، وتم تنفيذ المشروع بسرعة وكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وذلك في إطار استكمال خطة الهيئة لتوصيل شبكة الغاز الطبيعي لكافة المناطق في مدينة خورفكان.
وأوضح المهندس خالد الحوسني مدير مكتب الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن مشروع الغاز الطبيعي في مدينة خورفكان شهد تطوراً كبيراً، حيث تم إنجاز أكثر من 159 كيلومتراً منذ بداية تنفيذ المشروع في مختلف المناطق بمدينة خورفكان، ويستفيد منه حالياً حوالي 1732 متعاملاً بالمدينة، وسيتم تنفيذ المزيد من التمديدات في الشبكة لتلبية متطلبات مختلف المناطق والمشروعات التنموية والسياحية والحضارية التي تشهدها المدينة.
وأكد أن تنفيذ مشروع الحراي تم وفق أفضل المواصفات وتم مراعاة السرعة في استفادة سكان المنطقة من تشغيل خدمة الغاز الطبيعي بالمساكن، بحيث يمكن توصيل الخدمة للمنازل مباشرة، مشيراً إلى أن فرق العمل التابعة لإدارة الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية تعمل بكل جهد لضمان وصول هذه الخدمة الحيوية إلى كل مشترك وتحقيق الاستفادة القصوى من مزايا الغاز الطبيعي.
وأضاف أنه تم تيسير الإجراءات اللازمة لتمكين المشتركين من الاستفادة من خدمات شبكة الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن الاستمرار في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي في كافة المناطق بالمنطقة الشرقية، سواء القطاعات التجارية أو الصناعية أو السكنية.
وأوضح أن التوسع في الاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي واستخداماته في مجالات مختلفة يأتي في إطار الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة، وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة على البيئة والتيسير على سكان الإمارة، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

الإمارات
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
خورفكان
الغاز الطبيعي
الحراي
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