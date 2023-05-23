«الإمارات للبيئة» تحتفل بالفائزين في الرسم البيئي

دبي (الاتحاد)

كرمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة الطلبة الفائزين في الدورة الـ 18 من مسابقة الرسم البيئي، والتي حققت نجاحاً كبيراً بتسجيلها مشاركة أكثر من 122393 طالباً وطالبة من 508 مدارس من جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك مدارس أصحاب الهمم.

وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، في حفل التكريم الذي أقيم أمس في المركز الإسماعيلي بدبي، وشهد عرض الأعمال الفنية المذهلة للطلبة: «من بين الدروس المهمة التي تعلمناها في رحلتنا التي استمرت لأكثر من 3 عقود، هو أنه عندما يتم إشراك الطلبة وتزويدهم بالأدوات الصحيحة والدعم المناسب ليكونوا على دراية بالتحديات والقضايا البيئية من حولهم، فإنهم يصبحون مبدعين، ما يؤدي إلى المزيد من المشاركة الفاعلة واتخاذ إجراءات جادة وبطرق تؤثر بشكل إيجابي على البيئة وصحتهم العامة».

وأضافت: «إن مسابقة الرسم البيئي عبارة عن برنامج تعليمي سنوي يمكّن جيل النشء من جعل العالم مكاناً أفضل للإنسان والحيوان والنبات والكائنات الحية الأخرى كافة، بدءاً من منازلهم، حيث يقومون بتطوير هوياتهم كصناع تغيير إيجابيين، لديهم شعور بالعزيمة والتصميم والخبرة الواقعية للعمل لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المحلية والعالمية التي تواجه عالمنا».

كما أوضحت أنه عند اختيار المواضيع، يتم إعطاء أهمية قصوى لقضايا الساعة التي تؤثر على البيئة، على سبيل المثال موضوع «استعادة الحياة البرية»، حيث طلب من الطلبة رسم الفقاريات المفضلة لديهم المعرضة للخطر حالياً، والتي يعتقدون أنه يجب الحفاظ عليها وكيف ستكون الحياة إذا ارتفع عددها مرة أخرى.

وأضافت حبيبة المرعشي أن هذه المسابقة الفريدة من نوعها على مستوى الدولة تساعد المجتمع الطلابي على فهم كيفية تأثير قراراتهم وأفعالهم على البيئة، وتساعد على بناء المعرفة وتعزيز المهارات اللازمة لمعالجة القضايا البيئية المعقدة، وكذلك التفكير في كيفية اتخاذ الإجراءات والتوصل إلى حلول عملية يمكن اتخاذها لضمان صحة الكوكب، والحفاظ على موارده.

وفي الختام، أعربت المرعشي عن امتنانها لالتزام الجهات الداعمة التي شملت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التي لعبت دوراً نشطاً في تعميم الدعوة وتشجيع المدارس الحكومية من جميع أنحاء الدولة للمشاركة، والمركز الإسماعيلي لاستضافة الحفل سنوات عدة، والشركات الداعمة، بالإضافة إلى عدد من الفنادق.