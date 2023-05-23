«مالية الوطني» تناقش ثلاثة مشروعات قوانين

دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس اللجنة، ثلاثة مشروعات قوانين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وبشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وبشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: ميرة سلطان السويدي، مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وخالد عمر الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما حضر الاجتماع: يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية الحكومية.

وجرى، خلال الاجتماع، الانتهاء من مناقشة مشروعات القوانين مع ممثلي الحكومة، وسيتم إعداد التقارير النهائية للجنة وفق التعديلات النهائية على مواد مشروعات القوانين، تمهيداً لاعتمادها ورفعها إلى المجلس.

ويتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد والإيضاحات المرفقة به، مع بيان تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد.

ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية الذي يتكون من 45 مادة، بحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الحكومة.