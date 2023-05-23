«كشافة الإمارات» تختتم مخيمها التحضيري الثاني برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

اختتمت جمعية كشافة الإمارات مخيمها التحضيري الكشفي الثاني الذي أقيم بإمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع مفوضية كشافة رأس الخيمة والمركز الإبداعي بالإمارة، بمشاركة 70 كشافاً وقائداً، استعداداً للمشاركة بالمخيم الكشفي العالمي 25 الذي تستضيفه كوريا خلال الفترة من الأول من أغسطس المقبل حتى 12 من الشهر نفسه.

ويهدف المخيم التحضيري لإعداد الكشافة الإعداد الأمثل للمشاركة بالمخيم الكشفي العالمي من خلال العديد من الورش التدريبية والفعاليات الميدانية لتحاكي الواقع الكشفي بمخيم كوريا الجنوبية.

وقال خالد السعدي، عضو مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، قائد وفد كشافة الإمارات بكوريا الجنوبية: «إن اللجان المُعدة للمخيم التحضيري الثاني برأس الخيمة أخذت على عاتقها تمكين الشباب من محاكاة كافة الفعاليات والأنشطة التي ستقام بكوريا الجنوبية، عبر المسير الجبلي، وأنشطة المغامرة والتحدي، والأنشطة البحرية ونصب الخيام، والطهي الخلوي، بالإضافة إلى غرس روح التعاون بين الشباب، وتنمية القدرة على الاعتماد على النفس لديهم من خلال التدريبات العملية المستمرة حتى يصل الشباب لمرحلة الجاهزية ليستطيعوا تمثيل وطنهم أفضل تمثيل أمام 40 ألف مشارك يمثلون 171 دولة».

وأوضح أن الجدول التدريبي امتزج بين التدريبات والورش النظرية، والفعاليات الميدانية كورشة الإسعافات الأولية التي قدمها الإسعاف الوطني، وورشة عن أهداف التنمية المستدامة وقمة التغير المناخي (كوب 28) قدمتها لجنة الشباب، وورشة عن الحماية من الأذى وكيفية البقاء آمنين في المخيم وقدمتها لجنة الشباب، وورشة عن توزيع الأدوار داخل الطليعة والتخطيط قدمتها هيئة إدارة الوفد، بالإضافة إلى تدريبهم على مهارات الخلاء ومهارات بناء النماذج الكشفية.

من جانبه، أكد محمد حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة رأس الخيمة، أن المفوضية حرصت بالتعاون مع الشركاء في الإمارة على توفير كل الدعم اللازم لوفد الدولة، ليحصلوا على أفضل إعداد وتدريب مناسب يؤهلهم لمشاركة مميزة في هذا الحدث الكشفي العالمي، مشيداً بالدور الذي قام به شركاء المفوضية ورجال الأعمال المخلصين في إمارة رأس الخيمة في دعم هذا الحدث الكشفي العالمي.

من جانبه، أشاد الكشاف حسين عبدالله الصايغ بكافة العاملين بالجمعية وبدورهم المتميز في تغذية الشباب بكافة الجوانب الكشفية بصورة احترافية متميزة، مشيراً إلى أن تجربته في أطول مسار انزلاقي في العالم من قمة جبل جيس «أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات» لن ينساها.

من جهته، أكد عبدالرحمن الحوسني، قائد طليعة صقور الإمارات في وفد الدولة المشارك بالمخيم الكشفي العالمي، أن المخيم التحضيري الثاني برأس الخيمة أظهر قدرة الشباب على مواجهة الصعاب بشكل ملحوظ.